泫雅MV絲襪裝掀話題　新銳設計師Rui Zhou結合日本美學展現女性美

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前段時間眾所矚目的泫雅回歸專輯不僅音樂受到許多粉絲的喜愛，而音樂 MV 中穿著的造型也引起許多話題，泫雅單穿絲襪裝赤腳跳舞仍不失舞台魅力，而到底這風靡全網的絲襪裝到底從何而來？本篇就讓編輯帶你一一解密！

來自中國的新銳設計師 Rui Zhou

Rui Zhou 畢業於清華大學後，便決定繼續在 Parsons 研修服裝設計，在 2019 年成立同名品牌並在紐約時裝周中嶄露頭角，獲得許多媒體以及時尚買家的青睞。Rui Zhou 的設計靈感來自於家庭，從媽媽與姊姊身上看到了女性力量，其中有脆弱有不完美，與家人之間的親密關係為設計基石，再延伸到透過服裝展現「第二層肌膚」，針織的布料看似單薄，但卻展現出女性柔美堅強的魅力。

Rui Zhou的獨特時裝設計（點圖放大閱讀）▼▼▼

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與日本美學的不謀而合

在訪談中， Rui Zhou 提及自己在創作時發現自身美學與日本侘寂（編按：一種以接受短暫和不完美為核心的日式美學）有許多相似之處，加上本身非常欣賞川久保玲，因此透過兩者的結合，在「身體」與「空間」的探索中幻化出屬於自己的設計語言。在 Rui Zhou 畢業製作 CLOSE UP 系列中可以看出，設計師想展現的不對稱、不完美以及脆弱意象，卻更深層的帶出女性與美之間不停變動的關係，在 Rui Zhou 眼裡「美」並沒有定義，而是不停變化的。

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造型師的愛用品牌

儘管 Rui Zhou 的單品為大眾來說或許不實穿，但是已經可以在許多媒體上看到品牌單品的出現，除了泫雅的回歸專輯，像是 Dua Lipa 及 Lisa 等藝人明星都有在雜誌上著用 Rui Zhou ，品牌設計或許單穿看似有點不日常，但卻非常適合與之做多層次搭配，或是配上 Rui Zhou 最著名的手套單品就能立即為造型增添個性亮點！

Dappei 結語：

近期真的有許多優秀的新銳亞洲設計師在國際舞台上發光發熱，也讓人更期待他們之後的作品！

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原文：泫雅的絲襪裝從何而來？亞洲設計師 Rui Zhou ，重新定義服裝與肌膚之間的親密關係

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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