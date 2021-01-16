Burberry｜型男設計師Riccardo Tisci　如何復興英國百年品牌？

在過去 20 年來 Burberry 一直維持經典的時尚高度，秉持著大英帝國的品牌驕傲，始終不願意向潮流低頭，因此購買者年齡層停留於 40 – 50 歲之間。Burberry 意識到若品牌要年輕化，勢必需要經過大刀闊斧的改革，於是請來 Riccardo Tisci 上任創意總監，上任前就引起許多討論，Riccardo Tisci 開始著手翻新這個百年英倫品牌，許多 TB 系列的商品熱賣，讓 Burberry 股價一度創 10 年新高。

Riccardo Tisci到底如何讓Burberry成功翻身？（按圖查看）▼▼▼

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1. 進入時尚界不是夢想而是生計

1999 年畢業於倫敦中央聖馬丁學院 Central Saint Martins Academy ，義大利設計師 Riccardo Tisci 接手 Buberry 後，許多人開始關注這位在 Givenchy 時期就極其低調的設計師，雖然鮮少露面和接受採訪，但出色的設計也讓業界記住這個名字。與其他出生於藝術世家或富裕家庭的設計師不同，Riccardo 出生清貧，他曾說進入 Givenchy 只是為了要養活他的弟弟妹妹，但期間在 Givenchy 展現的設計天份讓他注定留在時尚界，大膽接手百年大英品牌的設計總監。

2. 4星期為百年品牌打造新Logo

Riccardo Tisci 如同其他設計師接手品牌一般，首要任務就是革新品牌Logo，Riccardo請來知名平面設計師 Peter Savile 來為 Burberry 設計 logo，Logo 和 Pattern 設計時程只給了Peter四週的時間，還有趣的以兩人的信件往來公布。

從兩人的信件中除了看出設計時程，也看到 Riccardo 希望 Peter 能以 Burberry 在 1908 年的品牌 Logo 做為參考，他認為即便是百年前的作品，到現在來看依舊現代感十足，希望能將起初的設計精神融入新興 Logo 中。

在 Logo 當中可以看到 T 和 B，是為了致敬創辦人 Thomas Burberry 的縮寫，以交叉的方式呈現兩個字母，保留經典格紋特色，鮮明的橘色加上 Burberry 設計中常用的經典杏色搭配，創造出年輕卻不失文化的 Monogram。

3. 2021 S/S 早春：最時尚的員工照

Burberry 釋出 2021 早春形象照，捨棄巨星代言直接找來 Burberry 員工入鏡。沒有稀有材質、華麗場景和名人加持，但就像是 Riccardo 在採訪中曾經提到他的童年：「我們或許沒有錢，卻有笑容、快樂和自由。有愛，你就能擁抱許多美麗的事物，那些事物讓你明白，錢不是人生中的一切。」

雖浮沉於虛華的時裝界，卻仍沒有忘記快樂著初衷，提醒我們開始意識到純樸的快樂才最真實純粹。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】