Palace聯乘日版The North Face　別具心思合作挑戰街牌之王寶座？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-18 19:44

雖然從文化意義上，Stussy才是街頭文化中影響最深遠的品牌，但近十數年間Supreme才是No.1，這亦無可爭議。然而其至尊地位，還可以維持多久？特別是被VF Corporation收購之後，換來更大的問號。

The North Face Purple Label × Palace Skateboards的啟示。（The North Face）

事關一個次文化服飾品牌，必須具備一定程度上的桀驁不馴，或反叛色彩的遠進人群，如果很親切地於全球各地的購物商場開設品牌專門店，反而感覺無癮。要判斷一個品牌的歷史地位，除商業上的成功外，藝術成就與獨特個性，同樣重要。

Supreme以紐約起家。（Supreme）

過去Supreme的成功方程式，正是因拒人於千里之外，進店購物定必要排隊，店員永遠口黑面黑無禮貌，舖面很大，賣的產品卻很少，總是空蕩蕩不愁做似的，這種桀驁不馴，無疑是造就James Jebbia大業澀，因為現今消費者的心態就是犯賤：「愈得唔到，愈想得到」。

但被VF收購後Supreme的發展道路定必全然不同。

這種虛榮式的消費心理手法，Supreme在過去能做得風調雨順，但被VF Corporation收購後，情況可能大有不同，母公司畢竟是上市公司，每一個項目與每一下動作，均需要向股東負責，眼見集團旗下品牌如Vans、Timberland和The North Face的專門店，在全球的數目數以百間計，大家還認為被收購後的Supreme，分店未來當真會維持現在的12間嗎（紐約、布魯克林、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎、原宿、涩谷、代官山、大阪、名古屋和福岡）？將來中國內地市場大規模擴充不無可能，就連香港的沙田新城市廣場、元朗YOHO MALL，都有機會開一間在左近，那時原價買Supreme Box Hoodie，就如同現在買Timberland阿郎Boots一樣容易，錢無疑是賺多了，藝術方面卻一定黯然失色。

Supreme雖強，但始終遠未到Hermes這般級數。（Hermes）

當然，並非規模愈大的品牌，就愈不能玩限量和虛榮式消費，Hermes和CHANEL正是表表者，不過很明顯，VF Corp絕非這方面的能手，如何令Supreme不斷擴充之餘，又保持稀有度，殊不容易。

乘Supreme前景未明之際，對於其他野心勃勃的街牌而言，絕對是乘機崛起以謀奪龍頭寶座的最好時機，而當前最有力挑戰這個寶座的單位有二，一是Supreme同門後輩美國的Noah，第二則是今日的主角，英國的Palace Skateboards。

Palace主理人Lev Tanju。（GETTYIMAGE）

Ralph Lauren與Palace Skateboards的別注。（Palace Skateboards）

其實Supreme與Palace之間，有着很多共通之處，一個來自美國最大城市紐約，另一個則來自英國首都倫敦；James Jebbia捧紅了Brendon Babenzien（Noah）和Luke Meier（OAMC、Jil Sander）；Lev Tanju也造就出Lucien Clarke（跟Louis Vuitton合作滑板手）與Blondey McCoyr（Burberry、Valentino模特兒）；單品方面，當Supreme的Box Tee已為絕版經典之際，Palace的Tri-Ferg Tee卻漸漸在二手市場暢旺；再到聯乘戰線上，Supreme與Nike合作無間，Palace則夥拍其死對頭adidas；到你以美國品牌身份攻入歐洲高級時裝界與Louis Vuitton合作，Palace則以歐洲品牌反攻阿美利堅，成為史上首個成功與Ralph Lauren合作的品牌（另一個與Jean-Charles de Castelbajac的合作亦妙到毫巔），比陳冠希的CLOT來得更早，足證地位超然。

Tri-Ferg Tee的地位會否有一天就如Box Tee一樣。（Palace）

Palace就連店鋪裝潢也如Supreme一樣，走店面闊大卻經常空空如也的空間路線。（Palace）

可見無論是客觀環境，還是主觀商業策略，Palace像命中注定朝著昔日Supreme走過的道路行走，或者最後只會與Supreme一樣，愈趨商業化而終走向被收購的結局，但如果Lev Tanju沒有見錢開眼的話，Palace的確有更進一步登頂的底蘊，其產品愈做愈精細，也別具心思，好些早就超越Supreme了，今次Palace × The North Face Purple Label的聯乘別注，正是上佳證明。

留意The North Face的情況十分特別，這個戶外界龍頭品牌，本來已經是Supreme常規合作單位，加盟VF之後，更加是一家親，所以作為Supreme直接競爭對手的Palace，能夠跟The North Face推出別注，實在令人意想不到，但只要深入了解，即能明白箇中原由，也更佩服這個英倫板牌的匠心獨運。

The North Face Purple Label × Palace Skateboards 3月27日登場。（The North Face）

這件前後兩面Logo Tee一定超搶手。（The North Face）

這件前後兩面Logo Tee一定超搶手。（The North Face）

The North Face Purple Label於2003年，是品牌與日牌nanamica共同合作的特別支線，不但為日本區獨賣，背後的設計以至商業運作，更完全獨立於美國VF總部，由nanamica及The North Face日本經銷商Goldwin全權策劃（Goldwin的前品牌總監，正是nanamica創始人本間永一郎），可見今次Palace名義上是與The North Face聯乘，實際上亦是由nanamica連結在一起，打造一個設計更特別，造工更精細的日本獨賣系列，比Supreme × The North Face還要罕有，3月27日售賣，定必掀起搶購潮。

（The North Face）

+ 9 + 9 + 9

說回今次The North Face Purple Label × Palace別注，以紫色這Purple Label代表色，和日系時裝最常見的藍色作為主調，推出一系列戶外服飾單品，不過因是春夏系列之故，系列未有推出禦寒的山系Parka，最厚都不過是Jacket而已，特意將雙方品牌Logo印上左、右胸部份，耀眼醒神。如要數最具夏日氣息的單品，還是首推Tee、機能背心和Daypack，希望等到時官網開賣時，不會迅間被搶購一空，然而以Palace今時今日的地位，跟Supreme出新品一樣每次都被炒殺，經已是意料中事。