潮牌故事｜MLB與棒球運動無關係　Cap帽熱銷因為韓國人崇美心態？

撰文： 非凡出版 最後更新日期： 2021-03-11 16:48

你懂不懂打棒球？作為香港人，不懂打棒球當然不出奇，但你卻可能穿過棒球外套，戴過棒球帽，卻又不覺得突兀，畢竟，美式棒球風格早已於潮流界植根，成為香港人日常穿搭的一部分，除了早年佔領香港Cap帽市場的New Era之外，近來新貴MLB亦有反攻趨勢，更於香港開設多間旗艦店，似乎銳意在香港潮流界分一杯羹。以下內容節錄自《運動次文化修羅場》。

曾有美國白人女學生穿旗袍被指責為「文化挪用」（Cultural Appropriation），假如戴棒球帽也是文化挪用的話，你挪用的是哪國文化呢？美國？未必，可能是韓國文化——潮牌MLB雖然以美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）命名，事實上卻與美國MLB沒有太大關係，而是一個來自韓國的潮牌——MLB Korea。

韓國MLB和美國MLB有甚麼關係？就是沒有關係

持平點說，來自韓國的MLB Korea，又不是與美國職棒大聯盟完全無關，因為MLB Korea需要獲得大聯盟授權，當然還有付授權費才能使用MLB的名稱和標誌，但除此之外，MLB Korea就是一個完全獨立於美國職棒大聯盟的時裝品牌，兩者關係，最多就是後者啟發前者，成為品牌服飾的設計靈感而已。

MLB Korea由韓國服裝集團F&F於1997年創立，它抓緊韓國人喜歡棒球和美國潮流的心，配合明星效應日漸在韓國走紅。2017年，MLB Korea成立20週年，總公司決意衝出韓國，並以亞洲各地發展韓國時尚為目標，而香港旗艦店，就是他們進軍亞洲市場的首站。

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成功之道，還是韓國自己人撐自己人

MLB Korea的招牌產品就是棒球帽，它在韓國市場每年銷售量可以高達350萬頂。2017年，其銷售額更高達1,000億韓圜，大約為7億港元，成為品牌的中流砥柱。但正如眾多韓國品牌走紅的經過一樣，MLB Korea的走紅，講到尾還是要依賴明星效應。

MLB Korea配合大量明星協助宣傳，例如找來當紅團體TWICE、EXO，以及秀智擔任品牌代言人，更邀請他們出席宣傳活動，務求讓MLB的服飾不斷於社交平台出現，從而被熱衷追星的網民洗版並自動成為營銷，身穿MLB Korea的藝人，未必全部都收了宣傳費，更多是自發性的，畢竟MLB Korea代表的已是一種普及、基本的韓國潮流。

為甚麼是美國，為甚麼是香港？

MLB Korea的走紅，全因韓國人既喜歡棒球又同時崇美，但想必是後者比較重要，韓國人熱愛棒球的起源可以追溯至20世紀初；當時棒球由來自美國的傳教士傳入韓國，希望有助傳播基督教，1910年日治時期，受日本同樣盛行棒球影響，當時的朝鮮亦發展棒球運動，1912年更有韓國棒球隊遠赴日本出賽，情況和早年拍成電影KANO的台灣日治時期嘉義農林棒球隊類似，於是，棒球在1920年代開始成為韓國熱門運動，並一直延續至今，自1982年韓國職棒聯賽（Korea Baseball Organization League）誕生後，韓國職棒更加制度化、常規化，在亞洲區內，韓國棒球國家隊更被認為實力僅次於日本國家隊。

那麼，既然韓國棒球如此盛行，為甚麼MLB Korea的母公司F&F不直接以韓國職棒為主題，反而要移植美國的那一套？其實，韓國時尚潮流到了1990年代才開始萌芽，算是在東亞區內稍晚起步，韓國潮流的核心風格，實際上就是連同音樂幾乎同時期地移植自美國——K Pop由美國Hip Hop音樂演化而成，韓國時尚潮流亦帶有美國元素，因此當然少不了棒球。某程度上，韓國時尚就是將美國那一套照版煮碗地複製到韓國，所以韓國人喜歡MLB Korea，其實是喜歡美國多於棒球——韓國人的崇美心態對MLB Korea的成功極其重要。

MLB Korea近期已於亞洲另外9個國家取得經營權，計劃進一步發展海外市場，至於為甚麼在韓國以外的亞洲首間旗艦店要選擇設於香港？香港素來是品牌面向國際的橋頭堡，想當年A BATHING APE的首間海外旗艦店亦是選擇設於香港，MLB Korea選擇香港作為面向世界的第一站，就是看中了香港剩餘的國際時尚軟實力（以及香港人沉迷韓風的程度）。

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《運動次文化修羅場》書本封面

書名：《運動次文化修羅場》 作者：REFRACT，成立於2017年8月，定位為連結亞洲Creative Class的網上文化品牌。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】