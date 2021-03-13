兩大聯乘之王第一次合作　Dr Martens與Suicoke帶來話題作涼鞋

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-03-13 16:00

雖然聯成早已經成為時尚常態，但即是不是核爆式話題性合作，亦偶有驚喜。 像今次Dr Martens遇上Suicoke，就是兩大聯乘大戶的突破性合作。

兩個品牌首度攜手合作（Dr Martens）

Dr Martens與Suicoke，前者是英國鞋履老字號，後者則是日本新興涼鞋，看似風馬牛不相及，卻忽然迎來合作，成品更是令人眼前一亮，因為今次所帶來的兩款單品，不是只是加上雙方Logo這般馬虎的設計，而是將兩者簽名式元素完美地融合在一起。



DM BOAK設計細節和穿搭示範：

DM BOAK（Dr Martens）

+ 2 + 2 + 2

Dr Martens以工作鞋起家，但品牌也偶有推出涼鞋；而Suicoke更是近代涼鞋聖手，甚至取代了Birkenstock在時尚界的地位。這次聯乘理所當然以涼鞋為基礎，然後在細節上加入兩者的特色設計，一望而知是合二為一的結晶。



DM DEPA設計細節和穿搭示範：

DM DEPA（Dr Martens）

+ 3 + 3 + 3

今次聯乘中，以Dr Martens和Lorsan和Suicoke的DEPA與BOAK為設計重心，簡單來形容的話，是以Suicoke的外型輪廓配上Dr Martens的鞋底，不論是高筒的DM BOAK，還是低筒的DM DEPA，同樣將Suicoke涼鞋表面換上優質皮革，仍保留品牌常用的扣環，鞋底方面則取材自Dr Martens和Lorsan，闊身的防滑氣墊膠底，當然少不了鞋邊鮮黃色車線這經典元素，來一個真真正正的聯乘。

不論Dr Martens或Suicoke，都是聯乘的聖手，單是今年Dr Martens已先後跟Needles、Keith Haring、Yohji Yamamoto這些大名合作，至於Suicoke也不弱，有Fumito Ganryu和Descente ALLTERRAIN。

最後，一起重溫這些有趣聯乘：