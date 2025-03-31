氣候變化多端使風褸不可或缺！25年8款必買風褸推薦平價高端都有

氣候變化多端，無論是突如其來的豪雨，還是寒流來襲，都可能影響日常出行。因此，一件兼具防風、防水與時尚感的機能風褸，成為不可或缺的單品。



本篇特別精選2025 8 款必買風褸，涵蓋高CP值的平價選擇到頂級奢華款式，無論是日常通勤、戶外探險，或是街頭穿搭，都能輕鬆駕馭，確保在天候不穩的情況下依然行動自如。

2025 8款必買風褸推薦！

1. 迪卡儂：ＭH 500

說到平價又具吸引力的風褸，那迪卡儂 MH500 絕對是必收單品，外型時尚，功能強大。擁有20,000mm防水係數和≥9,000g/㎡透濕率，有效防水且透氣舒適。腋下透氣拉鍊提升散熱，內層壓膠工藝穩固防水，無論通勤或戶外活動都適合穿著。

1. 迪卡儂：ＭH 500（@DECATHLON HK）

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2. plain-me：sense x plain-me

這款Sense x Plain-Me Versatility Pullover Jacket採用防潑水、防風面料，提供優異的舒適性。立領設計搭配立體剪裁，不僅增添保暖性，還能有效抵禦寒冷。厚度適中，領口處設有可調節的紐扣，方便調整寬度。帽子可收納，正面多口袋設計提升收納便利性。袖口鬆緊帶與下擺抽繩設計，有效防止冷風進入，還可以調整外套版型，創造多樣穿搭造型！

2. plain-me：sense x plain-me（@plain-me）

3. Patagonia：Torrentshell 3L Rain Jacket

Patagonia最經典的防水外套Torrentshell 3L系列採用三層防水面料，提供卓越的防水與透氣性能。耐用且輕便的設計，特別適合高強度戶外活動，如徒步與登山，能確保在惡劣天氣條件下保持乾爽與舒適。這款外套無論在防護還是舒適度上都表現出色，絕對是戶外愛好者的理想選擇。

4. Marmot土撥鼠：GTX Alpinist Jacket

Marmot GTX Alpinist Jacket採用頂級GORE-TEX Pro三層面料，提供卓越的防水與透氣性能。設有Zip防水拉鍊，並配有雙拉鍊頭設計，方便調節運動時的溫度與散熱。腰部口袋及腋下拉鍊皆具備防水與排濕功能，增強整體使用舒適度。這款風褸專為登山、長途徒步、攀岩、滑雪等極限戶外活動設計，適合喜歡高強度的運動的朋友穿著！

5. MAMMUT長毛象：Microlayer AF Classic

MAMMUT長毛象Microlayer AF Classic外套，採用風雨防護與透氣設計，專為徒步、山野探索與遠足而生。它不僅具備出色的防護功能，還兼具時尚設計，讓戶外活動更具風格。無論天氣如何變化，穿上它都能保持乾爽與舒適。

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6. Salomon：S/LAB ULTRA

Salomon家的外套也是一個不錯的選擇，這款S/LAB ULTRA Unisex Shell Jacket，擁有超輕且透氣的面料，無論晨跑或夜跑，都能保持乾爽舒適。採用三層面料，防水度高達 10,000mm，有效抵禦突如其來的降雨與寒流。此外，Pertex® Shield 技術提供耐久的防風防水保護，並搭配Ripstop面料增強耐用性！趕緊落手購買下去了吧！

7. The North Face：Mono Mountain Jacket

The North Face Mono Mountain Jacket以防水、防縫設計為核心，讓你在惡劣天氣下依然保持乾爽。寬鬆版型便於運動和層次疊穿，內部擋風片和下巴護片增添舒適性。最特別的是，這款外套採用創新的單一材料結構，在保持高性能的同時，能在使用過後輕鬆回收，符合環保理念！

8. Arc'teryx始祖鳥：Beta LT

作為時尚穿搭客必備的Arc'teryx始祖鳥Beta LT採用標準GORE-TEX面料，注重輕便性與基本防水性能，適合較為溫和的戶外環境或日常穿著。設計簡潔，適合通勤或輕度戶外活動，沒有多餘的複雜功能，專為短時間、低強度活動設計。如果你尋找一款輕便且實用的外套，這款Beta LT絕對是你的理想選擇！

看完以上2025精選8款風褸品牌推薦，無論是對日常通勤還是極限戶外活動有需求的人，都能找到一款適合的外套。從平價的迪卡儂到高端的Arc'teryx，每一款都提供了卓越的功能與設計，無論是防水、防風還是透氣，都能確保你無懼任何天氣挑戰，還能保持時尚感。

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