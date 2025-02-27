Tom Sachs公開NikeCraft Mars Yard 3.0樣貌　預計發售時間資訊

藝術家Tom Sachs自2023年3月被員工控訴「行為不當」與「工作室環境惡劣」之後事業遭到重創，而Nike作為與其最大的合作方之一，也肩負起社會責任著手調查，終於在去年10月確定他本人的清白。



而在經過如此長時間的等待，雙方也終於重回合作軌道，聯手宣布將帶來NikeCraft Mars Yard 3.0全新聯名鞋款。

NikeCraft Mars Yard 3.0（IG@tomsachs）

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Tom Sachs公開NikeCraft Mars Yard 3.0實鞋樣貌

NikeCraft Mars Yard 3.0在去年11月就在網路上有所傳聞，如今雙方總算親自揭露實鞋樣貌。整體配色首先延續其白、紅、棕經典三色，主體設計方面則將縫於網狀面料的 Swoosh簡化成印刷版本，並把鞋舌拉環延伸至鞋帶部位，同時區隔出鞋帶孔眼片的獨立結構，接著鞋頭處加裝黑色TPU鞋尖，後跟結構亦更改為淺米色調；不只有主體視覺有極大的變化，中底材料亦換上React泡棉、碳纖維板以及改變紋理，保證其輕量、緩震以及可控抓地力。此回的迭代版本不僅色彩保持平衡，配置上也更利於日常穿著。

NikeCraft Mars Yard 3.0（IG@tomsachs）

目前官方尚未透露NikeCraft Mars Yard 3.0全新聯名鞋款發布日期，不過Tom Sachs表示預計在9月於Nike SNKRS及線下指定店鋪發售，售價為$275美元，感興趣的朋友不妨把握機會。

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