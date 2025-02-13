外傷重症中心｜秋英宇憑楊載源一角爆紅！3種IG私服穿搭展時尚感

Netflix新劇《外傷重症中心》熱播中，秋英宇飾演的「楊載源」因天才醫生白江赫（朱智勛飾）的賞識崛起，還被封號「肛門」、「一號」，意外翻紅！



身高186公分的他完美遺傳父母的名模基因，深邃五官、濃眉大眼，加上太平洋肩寬，被封「行走衣架」，各種穿搭輕鬆駕馭。今天就帶大家直擊他的3套IG私服穿搭，感受這位新生代男神的時尚魅力！

秋英宇3套IG私服穿搭！

1. 簡約休閒風

2. 牛仔丹寧混搭

3. 韓系街頭風



秋英宇是誰？

1999年出生的秋英宇，今年25歲，不僅外型亮眼，還與《外傷重症中心》中的楊載源一樣是學霸，曾考取韓國藝術綜合學校、世宗大學、首爾藝術大學，最終選擇就讀韓國藝術綜合學校表演系。2021年，他以BL網劇《You Make Me Dance》男主角身份正式出道，展現十足潛力。短短四年間，已累積《學校2021》、《偶然的田園日記》、《綠洲》及挑戰雙重角色的《玉氏夫人傳》等代表作。今年更憑《外傷重症中心》爆紅，後續還有《廣場》、《牽牛和仙女》等待播作品，勢必成為2025年最受矚目的新生代演員之一。

秋英宇（IG@cu.young）

來自模特兒世家！

身高186公分的秋英宇，父母皆是知名模特兒，爸爸秋承日、媽媽姜成珍年輕時活躍於時尚圈，使他天生具備明星氣質。不僅擁有俊美五官，結實身材更讓他被封為「腹肌王子」，成為各大時尚雜誌的寵兒。憑藉「行走衣架」般的優越比例，他迅速躍升為時尚圈新寵，未來發展備受期待。

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秋英宇3套IG私服穿搭！

1. 簡約休閒風

秋英宇的穿搭通常不會過於複雜，所以非常適合許多男生們來當作穿搭典範，例如他常以單色調服飾來進行搭配，如綠色短袖配灰色長褲、深灰色長袖配黑色長褲等，簡約中展現獨特個性，輕鬆駕馭各種風格！

2. 牛仔丹寧混搭

牛仔丹寧絕對是男生造型中萬年不敗的經典元素，秋英宇也經常以丹寧褲作為穿搭亮點。例如，他曾以粉色棒球外套搭配丹寧褲，營造出剛柔並濟的獨特風格，或是選擇黑色牛仔外套，打造率性有型的街頭氛圍感！

3. 韓系街頭風

秋英宇也常以一身黑色穿搭演繹經典的韓系簡約風，黑色襯衫搭配黑色長褲，讓整體造型更顯利落與時尚感。有時，他會將襯衫的袖子捲起，巧妙地展現出健美的肌肉線條，整體造型看起來既俐落又充滿男性魅力，完美詮釋了韓系男生的時尚精髓！

看完秋英宇的IG私服穿搭介紹，是否又對他有更多不同的了解呢？無論是一身黑的俐落造型，還是丹寧褲搭配棒球外套，他都展現了韓系風格的時尚精髓，成為許多男生的穿搭典範！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】