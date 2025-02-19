男士穿搭｜每個人都能找到適合自己風格！盤點10款受歡迎男裝品牌

隨著現代時尚潮流的變化，男生衣服品牌變得愈來愈多元，從經典品牌到新興設計師品牌，每個人都能找到適合自己的風格。



當談到男裝品牌推薦時，我們不僅會關注品牌的知名度外，更注重它們是否是具備質感的男生衣服品牌，對於想要提升穿搭品味的男士們，了解男生衣服推薦是非常重要的一環。本回編輯不僅會介紹一些受歡迎的男裝品牌，更會推薦10款適合你的男裝，讓你在穿搭上更加出眾。

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男生衣服品牌推薦：

1. UNIQLO

2. GU

3. MUJI 無印良品

4. niko and...

5. ZARA

6. GAP

7. LEVI'S

8. H＆M

9. COS

10. plain-me



1. UNIQLO

從日本飄洋過海而來的UNIQLO，絕對是許多人會去購買的服飾品牌。除了多元豐富的品項外，親民的價格也是讓消費者欲罷不能的主因之一。此外UNIQLO每過一段時間，就會推出吸睛的聯名系列如JW Anderson 等，同時也有較具質感的服裝支線如UNIQLO U系列等。每次從店上離開時手中總會不自覺提出一大袋回家。

男生穿搭入門品牌推薦：UNIQLO（IG@uniqlo_taiwan）

2. GU

與UNIQLO屬於同集團的GU，也是不少穿搭愛好者在逛街時必去的品牌店點。相比UNIQLO來說，GU的服裝風格更主打年輕感，會順應時下流行脈絡，推出許多潮流味道十足的服飾款式。此外GU還提供了「時尚顧問」角色，為不知道該如何搭配的朋友提供想法，絕對是個貼心至極的服務。

男生穿搭入門品牌推薦：GU（IG@gu.hongkong）

3. MUJI無印良品

MUJI無印良品提供了各位所需要的生活物件，其中就連「服飾」也是許多人無法錯過的。同樣來自日本的無印良品，其男生服裝大多都是以簡約百搭為主，不管是基礎的T-Shirt、襯衫、長短褲或是鞋履等等，都沒有運用太多的花俏設計，反而是在版型、面料上添入更多心力，打造出最適合亞洲人身穿的衣物。

男生穿搭入門品牌推薦：MUJI 無印良品（IG@muji_taiwan）

4. niko and...

niko and...在2007年於日本所創立，從「Nobody I Know Own Style」這句話衍生出品牌名，店內所販售的服裝商品滿溢出濃濃的日本風情，是喜歡日系搭配感的朋友不能不入手的。此外品牌也會在不同期間內，展開多元的聯名合作，為更多喜愛niko and...的粉絲帶來更多新鮮樣貌。

男生穿搭入門品牌推薦：niko and...（IG@nikoand_taipei）

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5. ZARA

ZARA作為全球流行服飾代表品牌之一，有著多元化的設計商品，在風格上會偏向歐美潮流感一點，而且不同年齡層的男生們都能在ZARA找到自己想要入手的品項，不管是商務西裝或是街頭棒外等等，這邊都能滿足你的所有需求愛好。而且ZARA就連配件、香水等都一應俱全，讓你一次就買到位！

男生穿搭入門品牌推薦：ZARA（IG@zara）

6. GAP

美國休閒服飾品牌GAP，一直以來傳達出濃烈的美式校園風格，簡單直白的LOGO短Tee、衛衣及連帽衫等等服飾，是許多人必購入的熱銷單品，除此之外GAP對於牛仔單品及聯名推出也非常深具心得，而且不時還有相關活動的舉辦，在逛街的同時又有許多好禮可以收穫。

男生穿搭入門品牌推薦：GAP（IG＠morrispon）

7. LEVI'S

丹寧牛仔風格在時尚流行世界裡永不缺席，如果你是想入手相關產品的話，那怎麼可以錯過LEVI'S 呢？不管是要找經典的501長褲或是各項牛仔單品，全部都可以在這邊發現，而且品牌也有著不同支線如LVC、Levi's RED等，透過各種版型、設計的細節調整，讓你就算單穿一件白色長Tee來與LEVI'S牛仔褲搭配，也能成為街上最帥的那位！

男生穿搭入門品牌推薦：LEVI'S（IG@levis_taiwan）

8. H＆M

國際知名服裝品牌H＆M為男生們提供種類繁多，且各具不同風格的吸睛商品，不管是休閒西裝或是旅遊花襯衫等等，你都能在此找到；此外H＆M也提供了鞋款與飾品等眾多品項，想要從頭到腳完整呈現出個人風格的朋友，那絕對不要錯過前往H＆M的機會。

男生穿搭入門品牌推薦：H＆M（IG＠hm_man）

9. COS

發跡於英國倫敦的風格品牌COS，在2022年首度降臨台灣，引起一陣話題熱潮。如果你是極簡控的話，那你勢必要去COS報到，雖然服裝整體並不會過於鮮艷奔放，但修身的服裝版型加上具有大人感的服飾氣質，讓你在著用後直接化身為「穿搭質感型男」。

男生穿搭入門品牌推薦：COS（IG@cosstores）

10. plain-me

最後第十家要介紹的就是台灣出品plain-me，從日常服裝為基礎視角出發，融合了街頭、都會甚至是機能等元素，為台灣民眾帶來更多舒適且深具流行性的服飾；不僅如此在品牌的官網及門市裡，你還可以瀏覽到其他豐富的選貨品牌，說不定你就能在此挖到你未曾發現過的寶藏。

男生穿搭入門品牌推薦：plain-me（IG@plainme_life）

以上10家男生穿搭入門品牌提供給各位想要添購服飾的朋友們參考。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】