LYST公布2024年第4季時尚熱銷榜單TOP 10　這款手袋竟重複上榜！

日前，時尚權威平台LYST重磅公布2024 Q4熱銷榜單TOP 10，揭露過去一季買氣最盛、討論度最高的 10 大時尚單品，從服飾到鞋包配件，一應俱全。其中，最值得關注的還屬強勢奪冠的「這品牌」IT Bag，不僅是本季的大熱門，還是2024整年度唯一重複上榜的品項。除此之外，全榜平均價格竟然5千有找！



農曆春節剛過，領完利是、年終獎金，荷包滿滿卻不知道該怎麼花嗎？現在就立刻下滑加購物車，為來年的時尚衣櫥添新血。

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 10：MASSIMO DUTTI Penny 樂福鞋

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 10：MASSIMO DUTTI Penny 樂福鞋（IG@massimodutti）

價格：HKD$ 1,290

近幾年來，時尚圈最火紅的穿衣趨勢非「安靜奢華」（Quiet Luxury）莫屬，乘著這股勢頭，簡約百搭且永不過時的樂福鞋，成為時下穿搭愛好者最熱衷的鞋履之一。今番上榜的款式，為西班牙時尚品牌MASSIMO DUTTI推出的Penny樂福鞋，其以鞋頭處的褶皺設計為亮點，全鞋採用牛皮革打造，並搭載AIRFIT®氣墊鞋墊，時髦之餘兼顧舒適度，完全就是血拼必備的逛街神器。

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2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 9：&DAUGHTER Ada 開襟衫

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 9：&DAUGHTER Ada 開襟衫（IG@anddaughter）

價格：約 HKD$ 3,550

伴隨因少女美學代表MIU MIU而起的學院風、書呆子風（Geek Chic）逐步攻佔大眾視野，針織外套、開襟衫即擺脫老氣標籤，躍升為時尚迷們人手一件的衣櫥必備，本季洗版短影音社群Tik Tok的紅色、圓領 &DAUGHTER Ada開襟衫尤為搶手。轉眼間，屬於開襟外套的春天就在不遠處，還沒購置的酷女孩不妨參考看看。

2024 Q4 LYST 時尚熱銷排行 TOP 8：CHARLOTTE SIMONE 皮草大衣

2024 Q4 LYST 時尚熱銷排行 TOP 8：CHARLOTTE SIMONE 皮草大衣（LYST網站截圖）

價格：約HKD$ 3,100

英國小眾設計師品牌CHARLOTTE SIMONE主打環保皮草大衣，在歐美時尚圈蔚為風行，深受許多潮人的喜愛，甚至就連Kendall Jenner、Rita Ora等時尚名人都人手一件，而後，更因為被西洋流行小天后Taylor Swift穿上身，人氣再度翻漲，Q4單品搜尋量狂飆 242％。

品牌秉持「慢時尚」理念，採取限時、限量的預訂制，一年上新兩次，每次開放 7 天下單（最近一次將於今年GMT 3月26日晚上8點啟售）不過以過往經驗來說，50%的商品會在第一個小時售罄，70%的商品會在第一天售罄，受「Taylor Swift經濟」影響，本次搶購難度可能再升級，有興趣的時尚迷們，可要開始背卡號練手速了！

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 7：SKIMS X THE NORTH FACE 2000 Retro Nuptse羽絨外套

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 7：SKIMS X THE NORTH FACE 2000 Retro Nuptse羽絨外套（IG@skims）

價格：約 HKD.$ 3,560

TOP 8由話題名人Kim Kardashian旗下內睡衣品牌SKIMS，與戶外機能服飾領頭羊THE NORTH FACE強強聯手，發售的SKIMS X THE NORTH FACE聯名膠囊系列羽絨外套拿下。北臉本就是穿搭愛好者們購買羽絨衣的首選，再加上Kim Kardashian大地色美學的加持，簡直不要太時髦！據悉，此系列剛開賣就瘋搶斷碼，「呸姐」蔡依林、張柏芝都是搶購大隊的一員，說是今年冬天最「熱」羽絨服也不為過。

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 6：WARDROBE NYC RHW 西裝洋裝

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 6：WARDROBE NYC RHW 西裝洋裝（IG@wardrobe.nyc）

價格：約 HKD.$ 15,900

被明星效應帶飛的還有它！去年美國總統大選之際，流行樂壇天后Beyoncé碧昂絲穿著 WARDROBE NYC RHW西裝洋裝，出席賀錦麗競選集會。全黑、雙排扣且強調沙漏型腰線的設計，不僅能展現女性魅力，更凸顯出力量感，極具「Power Suit」效果。有趣的是，Beyoncé碧昂絲的現身站台，雖然沒有讓賀錦麗贏得選戰，卻使這件時髦小黑裙的網路搜索量急升110%，成為意料之外的受益者。

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 5：COS 喀什米爾毛衣

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 5：COS 喀什米爾毛衣（LYST網站截圖）

價格：約 HKD.$ 2,730

主打極簡、高質感的瑞典時裝品牌COS，則是憑藉這件深具老錢氣質的喀什米爾毛衣，殺進熱賣單品榜前5，此外，COS在熱門品牌榜同樣有優秀表現，以黑馬之姿空降第17，人氣不容小覷。

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2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 4：COACH 車厘子手袋掛飾

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 4：COACH 車厘子手袋掛飾（coach）

價格：約 HKD.$750

重視年輕市場的美國時尚品牌COACH，看準Z世代喜歡運用服飾、配件展現個性的特質，陸續推出許多造型摩登可愛的包包掛飾，包含品牌2024秋冬秀場上的：自由女神像、大蘋果、蝴蝶餅等等。最後，在Y2K熱潮的推波助瀾下，由融合復古金飾風格，和金蔥亮片感的車厘子掛件殺出重圍，成為榜上唯一的飾品。此外，據時尚趨勢預測，2025年或將掀起一波「車厘子紅風暴」，車厘子元素仍大勢，現在入手還不算遲。

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 3：MIU MIU 抓毛絨外套

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 3：MIU MIU 抓毛絨外套（MIU MIU）

價格：HKD.$ 17,800

MIU MIU這件抓毛絨外套，由品牌大使G(I)-DLE泰籍成員Minnie親身演繹拍攝Look Book，以休閒、慵懶的風格和輕盈舒適的質感見長，博得一票品牌粉絲的喜愛，連「衣 Q」超高的Hailey Bieber都搶著上身，唯一的缺點就是搶不到！

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 2：UGG Classic Ultra Mini 雪靴

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 2：UGG Classic Ultra Mini 雪靴（UGG）

價格：約 HKD.$1,490

UGG雪靴就算沒穿過，一定也看過！雖然，每到秋冬時尚圈就會吹起UGG熱，但UGG在本季度的成功卻是前所未有的。過去3個月中，UGG品牌搜尋量暴漲358% ，相較去年同期，達成12%增長。此外，不同於過去多以中高筒雪靴為代表，今年的雪靴趨勢由低筒、類似穆勒鞋的款式奪得矚目，榮登LYST亞軍寶座。

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 1：COACH Brooklyn 39 肩背包

2024 Q4 LYST時尚熱銷排行TOP 1：COACH Brooklyn 39 肩背包（coach）

價格：HKD.$ 5,600

冠軍揭曉，你猜到了嗎？2024 年底的熱銷第一竟是COACH Brooklyn 39單肩包！這款包最初在COACH的2024秋冬系列亮相，當時才問世不久，就因時尚名模Bella Hadid的愛用，而迅速累積聲望，除此之外，Brooklyn包的設計簡約高級，價格落在5千多，對精品包來說高貴不貴，小資女也能放心下手，所以早在2024 Q3時就曾衝擊榜單，名列第2。見這氣勢，COACH趁勝追擊，陸續推出許多不同尺寸、顏色的款式，總算在2024年底將 COACH Brooklyn推上頂端，問鼎LYST熱銷榜首，不僅穩固了IT Bag地位，還創下2024整年度唯一重複上榜的新紀錄。

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