UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon有新配色！反光細節超搶眼

UNDEFEATED在上個月與Nike攜手合作，推出全球限量只有1,000雙的限定聯名鞋款 UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon「Thunder Blue」，在球鞋圈引發不少轟動。



沒想到雙方這波合作企劃似乎尚未結束，日前官方無預警釋出此聯名系列的兩款全新配色，稍早發售情報也正式曝光了！

UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon「兩款新色」（IG@undefeatedinc）

UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon「兩款新色」無預警釋出！

本次UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列共帶來「Cargo Khaki」與「Phantom」兩款新色，前者以黑色搭配橄欖綠為主調，後者則是以醒目的米白色調呈現。

UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列「Cargo Khaki」：

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整體外觀設計與先前「Thunder Blue」大致上相同，兩者都置入了反光物料，並在鞋底、後跟拉環及側面處巧妙加上UNDEFEATED字樣呼應聯名主題身份。

UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列「Phantom」：

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UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon發售資訊

UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon全新兩款配色已在3月22日登陸UNDEFEATED平台發售，售價160美元，有興趣的讀者讀者不妨多加留意了。

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