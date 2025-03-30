UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon有新配色！反光細節超搶眼
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
UNDEFEATED在上個月與Nike攜手合作，推出全球限量只有1,000雙的限定聯名鞋款 UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon「Thunder Blue」，在球鞋圈引發不少轟動。
沒想到雙方這波合作企劃似乎尚未結束，日前官方無預警釋出此聯名系列的兩款全新配色，稍早發售情報也正式曝光了！
UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon「兩款新色」無預警釋出！
本次UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列共帶來「Cargo Khaki」與「Phantom」兩款新色，前者以黑色搭配橄欖綠為主調，後者則是以醒目的米白色調呈現。
UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列「Cargo Khaki」：
+3
整體外觀設計與先前「Thunder Blue」大致上相同，兩者都置入了反光物料，並在鞋底、後跟拉環及側面處巧妙加上UNDEFEATED字樣呼應聯名主題身份。
UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon聯名鞋款系列「Phantom」：
+2
UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon發售資訊
UNDEFEATED x Nike Air Zoom Spiridon全新兩款配色已在3月22日登陸UNDEFEATED平台發售，售價160美元，有興趣的讀者讀者不妨多加留意了。
八管氣墊齊發腳感好？Nike全新Air Max Dn8鞋款 名人著用展魅力Nike與Kim Kardashian SKIMS推NikeSKIMS全新品牌 上市時間曝光穿搭心得｜愛穿大Logo人衣服比較容易單身？外國研究揭真相New Balance再度聯乘Joe Freshgoods！全新992復古淺粉紅色登場Tom Sachs公開NikeCraft Mars Yard 3.0樣貌 預計發售時間資訊男士穿搭｜Kai Cenat網紅界穿搭天花板！3造型特點贏過99%模特兒
延伸閱讀：
Union LA x Air Jordan 1 High OG 台灣發售情報整理！預約 2025 年度鞋王（不斷更新）
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】