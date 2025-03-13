New Balance再度聯乘Joe Freshgoods！全新992復古淺粉紅色登場

New Balance再度聯手芝加哥潮流品牌Joe Freshgoods，推出全新Made in U.S.A. 992 “Aged Well”，以復古風格重塑經典鞋型，正式宣告經典992系列強勢回歸。



這款鞋不僅標誌著雙方合作五週年的重要里程碑，更延續了自2020年以來共創20雙聯名鞋款的輝煌歷程。

New Balance再度聯手芝加哥潮流品牌Joe Freshgoods，推出全新Made in U.S.A. 992 “Aged Well”，以復古風格重塑經典鞋型，正式宣告經典992系列強勢回歸。（IG@joefreshgoods）

歲月沉澱，復古色調詮釋經典

“Aged Well”992的設計靈感來自雙方的首度合作的“No Emotions Are Emotions” 992，透過褪色效果呈現歲月淬鍊的獨特質感。鞋身以淺粉色為主調，搭配五種漸層色彩，展現球鞋在陽光與時間流轉下的細膩變化，既致敬經典，同時象徵著New Balance與Joe Freshgoods多年合作的深厚情誼與進化軌跡，為這雙鞋款賦予更深層次的意義。

“Aged Well”992的設計靈感來自雙方的首度合作的“No Emotions Are Emotions” 992，透過褪色效果呈現歲月淬鍊的獨特質感。（IG@joefreshgoods）

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回顧五年合作歷程，見證文化影響力New Balance與Joe Freshgoods一起憑藉動人故事與無限創意，從2020年NBA全明星周末推出首兩款聯名鞋，到短片《Outside Clothes》驚豔亮相，至今已共同打造10個企劃、20雙鞋款，重塑球鞋潮流新貌。Joe Freshgoods 創始人兼創意總監Joe Robinson分享：「2020年首次推出992時，我既興奮又忐忑。這次的“Aged Well“ 992企劃與鞋款記錄了我人生的重要篇章，也見證了我與New Balance五年來共創的高峰與挑戰。如今，我們的成就遠超預期，這雙鞋就像一枚冠軍戒指，銘刻我們的努力與輝煌。」

New Balance再度聯手芝加哥潮流品牌Joe Freshgoods，推出全新Made in U.S.A. 992 “Aged Well”。（IG@joefreshgoods）

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New Balance全球總裁兼首席行銷長Chris Davis回憶：「當年芝加哥全明星周末，Joe設計的992令人驚艷，搭配Kawhi Leonard的簽名鞋，兩位風格巨星的碰撞自然又震撼。“Aged Well“ 992企劃正是這五年合作的完美結晶。」 此次New Balance與Joe Freshgoods再度聯手，不僅延續深厚合作情誼，更為992系列注入全新活力，經典輪廓融合歷久彌新的設計語言，為球鞋文化開啟全新篇章。

全新New Balance Made in U.S.A U992JG1鞋款，售價2199港元。

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