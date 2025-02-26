Nike與Kim Kardashian SKIMS推NikeSKIMS全新品牌　上市時間曝光

稍早，Nike宣布將與Kim Kardashian的內衣品牌SKIMS攜手合作，推出全新品牌 NikeSKIMS，主打女性服裝與配件。



並預計於今年春季在美國指定線上與實體通路上市，計劃於2026年進一步拓展至全球，消息一經曝光，便掀起熱烈討論，讓大眾期待不已Nike股價也隨之上漲！

Nike宣布與Kim Kardashian SKIMS攜手推出「NikeSKIMS」全新品牌！

Nike和Kim Kardashian的內衣品牌SKIMS稍早在官方社群平台同步分享這項重大合作消息，不同於一般的聯名計劃，這次雙方將攜手打造全新品牌NikeSKIMS，以SKIMS廣受好評的塑身衣為基礎，陸續開發更多訓練服、鞋款及配件系列。根據外媒報導，Nike與SKIMS早在2023年便展開洽談，為此Nike更特別研發多款專屬技術布料，融合SKIMS對不同女性體態的深刻理解，致力於打造兼具機能性與時尚感的單品，使雙方品牌在市場上更具競爭力。

Nike宣布與Kim Kardashian SKIMS攜手推出「NikeSKIMS」全新品牌！（IG@kimkardashian）

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SKIMS近年來積極拓展跨界合作，從先前與The North Face推出的滑雪服系列，到情人節檔期邀請韓國大勢女團BLACKPINK成員Rosé代言，皆話題不斷。

SKIMS在情人節檔期邀請韓國大勢女團BLACKPINK成員Rosé代言（IG@skims）

而Nike近期也持續深化女性市場，不僅推出多款女性專屬系列，其與時尚品牌Jacquemus的聯名更廣受好評，因此這次Nike與SKIMS的合作更讓外界充滿期待。據悉，NikeSKIMS將率先在北美市場推出，計劃於2025年春季上市，並於2026年正式拓展至全球，就讓我們拭目以待吧！

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