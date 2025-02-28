八管氣墊齊發腳感好？Nike全新Air Max Dn8鞋款　名人著用展魅力

隨著一年一度的球鞋盛事Nike Air Max Day即將來臨，今年Nike再度突破創新，推出全新氣墊家族成員Air Max Dn8。這雙鞋承襲Dynamic Air科技，並將其升級至全腳掌配置，八根管狀氣柱不僅成為最具辨識度的設計，更帶來前所未有的舒適腳感。



除了技術層面的升級，Air Max Dn8也延續了系列作一貫的設計語言，推出多款搶眼配色。現在，我們就來看看Central Cee、Tyla等外國名人是如何透過他們的穿搭，融入日常造型展現Air Max Dn8魅力。

Nike Air Max Dn8（Nike）

Nike Air Max Dn8最大的亮點在於「八根管狀氣柱」，從前掌延伸至後跟的可視氣墊設計，不僅賦予鞋款獨特的視覺效果，也讓整體設計更具未來感。鞋底搭載全腳掌Dynamic Air科技，這項技術是在去年的Air Max DN基礎上進一步升級，透過空氣於管狀氣墊內部的流動，提供更強的回彈力與舒適腳感。

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根據 Nike 的資料指出，Air Max Dn8的後側Air氣墊由2個加壓氣室組成，每個氣室配有2根管狀氣墊。2個氣室都經過精心調整，後方的2根管狀氣墊壓力較高 (15 psi)，前方的2根則壓力較低 (5 psi)。 隨著邁出的每一步，空氣會在每個氣室的管狀氣墊間自由流動。 前足Air氣墊與後側氣墊採相同設計，後方的2根管狀氣墊壓力較低 (5 psi)，前方的2根則壓力較高 (15 psi)，空氣在前後管狀氣墊之間流動。

Nike Air Max Dn8（Nike）

Nike Air Max Dn8以日常穿著為核心設計，首波配色主打亮粉色系，延續Air Max系列一貫的活力氛圍。流線型鞋身結合科技感十足的細節，使這雙鞋無論是在運動休閒或潮流穿搭中都能輕鬆駕馭，展現個性風格。現在，就讓我們一起來看看名人與球星是怎麼穿搭這雙Nike Air Max Dn8的吧！

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