穿搭心得｜愛穿大Logo人衣服比較容易單身？外國研究揭真相

身為一位專業的潮流玩家，對於各品牌推出的「Logo款單品」肯定都是愛不釋手吧！



尤其如果那個Logo又是比鄉民網友的30cm還要大的時候，更是讓所有人看到就直接高潮！但小編在這邊要提醒所有大Logo愛好者，建議你們不要再沉迷於此了，因為這有可能就是造成你「母胎單身」的原因呀！

你對於喜歡穿「大Logo」的人有什麼看法呢？（IG@realllllmino）

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愛穿大Logo的人比較容易單身

根據外國科學期刊針對「喜歡穿昂貴服飾與兩性之間吸引力是否有關係」的一項研究結果指出，當穿著越明顯品牌Logo的衣服越容易給人像是「玩家」的印象，相反的喜歡穿小Logo的人則比較容易吸引異性喜歡。

無論你是不是大Logo愛好者，最重要的還是三觀要正確才是關鍵！（IG@realllllmino）

報告中也表示通常喜歡穿高奢品牌的大Logo愛好者，對於追求長期穩定關係的意願較低、同時也比較少會把時間放在與家人之間的經營，並且容易展現出三分鐘熱度或是只沉迷於追求短暫的兩性關係等等...，因此也讓不少女性對於喜歡穿「大 Logo」的男生容易產生「炫富、紈絝子弟」等比較負面的印象。

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當然這份報告也只是僅供參考，最重要還是自己的穿搭素養與品味養成，以及三觀是否都有正確才是根本問題！

最後如果你對於大Logo就是無法抗拒，那不妨可以參考關於大Logo的穿搭技巧，或許可以解決一些你穿搭上的盲點！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】