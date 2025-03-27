SWATCH x OMEGA推出全新粉紅滿月MoonSwatch 入手難度超級高！
撰文：COOL潮流生活網
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Swatch 於4月隆重推出Bioceramic MoonSwatch 釜MISSION TO THE PINK MOONPHASE，向一年一度的粉紅月亮致敬。
這款腕錶將於4月1日起在指定Swatch限定銷售點販售，並配有縮小版粉紅色 Rolling Panet主題車，帶來別具趣味的購錶體驗。
SWATCH x OMEGA出全新「粉紅滿月」MoonSwatch，入手難度堪稱SSR級！
今年的粉紅月亮同時也是迷你滿月，與去年8月的超級藍月形成對比。Swatch以 MISSION TO THE PINK MOONPHASE捉這一天文現象，腕錶以細膩粉色調呈現迷人光芒，搭載2點鐘位置的月相顯示與Super-LumiNova®️夜光粉紅月亮，在黑暗中閃耀獨特光輝，並具備脈搏計功能，增添玩味細節。
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與Bioceramic MoonSwatch系列其他錶款相同，此腕錶採用Swatch創新Bioceramic生物陶瓷製成，融合OMEGA超霸登月錶標誌性設計。粉色錶殼背面刻有任務宣言，電池蓋則飾有夢幻粉紅月亮圖案，搭配粉紅色VELCRO®️錶帶，展現太空美學。粉絲可關注Swatch社群媒體，追蹤 Rolling Planet 主題車動向，把握機會入手這款限量腕錶！
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