OMEGA x MoonSwatch五世代選購攻略指南！各款式有什麼獨特之處？

就在2024年10月底,Swatch和Omega合作推出的MoonSwatch發表了2022年問世至今的第五代作品「Mission to Earthphase」。從初代開始,歷經「Mission to Moonshine Gold」、「Mission to the Moonphase」、「Mission on Earth」再到「Mission to Earthphase」,MoonSwatch已推出多達25個款式,這次就要帶各位讀者從頭回顧這五個不同世代各自有什麼獨特之處。



初代MoonSwatch

想當初大排長龍,全球都賣到缺貨的盛況,MoonSwatch能在兩三年代推出這麼多款式,初代功不可沒。設計上十分忠於Omega在60年代製作給NASA太空人使用的Speedmaster腕錶,面盤配置、按把造型,甚至連錶耳長度都原汁原味。

+ 6

Swatch巧妙地將太陽系九大行星融入配色中,讓MoonSwatch搖身一變成了充滿時尚感的配件。結合專利Bioceramic生物陶瓷材質,擁有陶瓷防刮的特性,卻又維持僅僅29公克的輕盈身軀。從內到外都符合新世代消費者的需求,為日後的各款MoonSwatch定下基調。

Mission to Moonshine Gold

在初代11款MoonSwatch取得出乎意料的成功後,品牌又在一年後發表全新計劃「Mission to Moonshine Gold」。不只將計時秒針以Omega獨有的Moonshine gold製作,還每個月採用不同主題,推出別具趣味的秒針樣式,例如六月份的款式就在指針上加入士多啤梨圖案;七月則因應瑞士國慶加入瑞士燈籠,讓每個月份的新款都顯得更為獨一無二。

Mission to the Moonphase

之後MoonSwatch稍微沉寂了一陣子,並不是因為沒梗了,而是他們在籌畫另一波更具震撼力的組合。「Mission to the Moonphase」首度在這個系列中加入月相顯示功能,並且邀請在Omega登月錶中最受歡迎的Snoopy在月相盤上漫步。在Snoopy款式之後,又再另外發表 「Mission to the Super Blue Moonphase」,換上藍色月球及藍色錶殼,底蓋上還有藍色的蝕刻月球表面,只在2024年8月限時19天販售,又再度引發另一波話題。

Mission on Earth

MoonSwatch的第四代在2024年六月登場,「Mission on Earth」以地球上的景觀作為主題,分別推出岩漿、極光和沙漠三個款式。雖說配色依然搶眼,但設計實際上和初代並沒有太大差異,也沒有新增任何功能或特殊材質,算是讓當初錯過初代MoonSwatch的錶迷有一個可以完成心願的替代品。

Mission to Earthphase

2024年10月剛登場的「Mission to Earthphase」則是在「Mission to the Moonphase」的基礎上增添全新變化。在面盤的十點鐘位置放了一個從月球角度才會看到的地球,而且不只月相盤會根據週期變化,地球顯示窗的專利結構也會讓地球展示出從月球眺望地球的陰晴圓缺。地球上的海水部分還使用UV墨水塗層,在紫外光下能散發螢光藍色,堪稱迄今為止最複雜最具意義的一款MoonSwatch。

+ 4

延伸閱讀:

《Animage雜誌和吉卜力展》將在 1 月 8 日於台北華山開展!上百件手稿、模型和全球首度亮相的大型拍照場景都在這

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】