認識法日紗袋品牌Brigitte Tanaka　聯名新作延續優雅玩味生活感

【Brigitte Tanaka／Converse Tokyo／Undercover／聯乘】在可持續性發展前提下，近年時裝界致力從源頭減廢外，不少設計師也嘗試運用創意來改變用家的思維與習慣，當中來自法日設計師二人組共同創立的品牌Brigitte Tanaka就是其中一員，其設計除了環保外，亦散發滿滿的法式優雅感，近日更受到Converse Tokyo垂青，設計出三款趣味感強烈的別注刺繡購物袋。



Brigitte Tanaka聯乘Converse Tokyo刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

Brigitte Tanaka聯乘Converse Tokyo刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

由法國Brigitte Giraudi與東京Chieko Tanaka，兩位不同國家設計師策劃的品牌Brigitte Tanaka，一直透過日常物為創作靈感，利用優雅、幽默手法來重新演繹生活袋款單品。

Brigitte Tanaka自家作品：

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品牌最具標誌性的就是刺繡柯根紗袋（Organza Bags），這款散發復古風袋子的誕生原意是為了取代用完即棄的塑膠袋，從而透過美感來教育大家自備日常購物袋，另外大家也可放心，雖然由透明柯根紗布料製成，但作品卻具有高度耐用性，易於攜帶、摺疊都為日常帶來方便性。

Brigitte Tanaka聯乘Converse Tokyo刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

Brigitte Tanaka聯乘Converse Tokyo刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

來到本回與Converse Tokyo的合作，Brigitte Tanaka延續利用半透明柯根紗袋作聯乘設計軸心，系列一共推出三款購物袋，將Converse標誌元素移植到圖案與字樣中，其中Brigitte Tanaka大玩貓眼換成Converse星星圖案，亦有刻意在袋外加入可插放鮮花的細節，另外還推出印有Chuck Taylor All Star照片的鞋袋，尺寸上剛好適合擺放一對Chuck Taylor All Star，三款不同作品也可隱約看到包內東西，為春夏造型增添一份朝氣。

Brigitte Tanaka聯乘Converse Tokyo刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

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除了今次與Converse Tokyo聯乘，早在上年，Brigitte Tanaka已吸引了日本時裝品牌Undercover主理人高橋盾的注意，在2024秋冬女裝騷中推出多款聯名作，一系列包括洗衣袋、紅酒袋、生果袋、法包裝等均登上天橋，紗袋上更繡有不同刺繡圖與文字，將浪漫感的半透明柯根紗布料轉化為日常物，結合古典、現代極端感，猶如一件令人眼前一亮的可攜式時尚藝術品。

Brigitte Tanaka聯乘Undercover 2024秋冬刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

Brigitte Tanaka聯乘Undercover 2024秋冬刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）

Brigitte Tanaka聯乘Undercover 2024秋冬刺繡柯根紗袋（Brigitte Tanaka）