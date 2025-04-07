ASICS聯乘紐約跑推出別注跑鞋　向三名大師致敬散發藝術與未來感

【Bandit Running／ASICS／跑鞋／聯乘】近日紐約跑步組織Bandit Running「升呢」邀請到日本專業運動品牌ASICS合作，首次以跑會之名推出聯名系列，創作上有不少地方有著野口勇、三宅一生與Stanley Kubrick三位傳奇大師的足印，現在逐一為大家解構。



Bandit Running聯乘ASICS Novablast 5跑鞋（Bandit）

Bandit Running聯乘ASICS Novablast 5跑鞋（Bandit）

於2020年10月創立的Bandit Running，原本跑會出現只為了結集一眾紐約跑步愛好者，但隨著不同地區更多跑手相繼加入，社群日益壯大，短短四年間已由跑會晉升為品牌，並自家推出運動裝備。至今Bandit Running依然以社群為首，透過來自世界各地的跑者用後感與意見回饋，從而開發每款都能兼容所有跑者的獨有產品，延續激發大家對跑步的熱愛。

Bandit Running聯乘ASICS跑步系列（Bandit）

Bandit Running聯乘ASICS跑步系列（Bandit）

作為今次Bandit Running首度聯名ASICS，雙方選用Novablast 5為基礎進行重塑，縱然整對跑鞋沒有大變動，但不少細節均充滿日裔美籍著名藝術家野口勇（Isamu Noguchi）的作品氣息，例如鞋履上借鑑野口勇對光線的詮釋，把鞋面以針織面料製作來呈現半透明透光狀態，鞋帶孔位置也注入野口勇雕塑輪廓，另外無獨有偶地Novablast 5的鞋底亦有着野口勇標誌Akari和紙燈籠的紋路，最值一提是鞋頭標籤更向野口勇設計的藝術展覽海報致敬，完美演繹跑步與藝術結合的可能性。

Bandit Running聯乘ASICS Novablast 5跑鞋（Bandit）

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野口勇藝術作品：

野口勇標誌Akari和紙燈籠（Bandit）

除野口勇外，鞋舌設定亦源自已故偉大日本設計師三宅一生（Issey Miyake）的經典PLEATS PLEASE，而這種獨特褶皺都移植到各款運動衣上，如跑步背心、運動手套、緊身跑褲上，整個系列配上柔和奶油白色為主調，系列的主題圖案並融合1965年藝術圖鑑《The Penrose Annual》中一幅象徵著不斷演變轉動的日食插畫《the SUN is coming》作二創，展現出Bandit Running團隊向來對藝術探索的追求。

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Bandit Running聯乘ASICS系列的主題圖案（Bandit）

日食插畫《the SUN is coming》（Bandit）

Issey Miyake PLEATS PLEASE褶皺作品：

加上為配合整個散發未來感的聯名系列，Bandit Running在造型錄拍攝中大玩鬼才導演Stanley Kubrick的科幻鉅著《2001太空漫遊》，模特兒穿上一系列單品在經典太空船場景中飄浮，展示出太空氛圍。

Bandit Running聯乘ASICS跑步系列（Bandit）

Bandit Running聯乘ASICS跑步系列（Bandit）