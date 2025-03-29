大谷翔平演繹BOSS 2025春夏個人精選男裝系列　匯集機能休閒單品

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊明星球員暨BOSS品牌大使大谷翔平，將首次推出他個人精選的BOSS男裝系列：BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI，以俐落清爽的時尚之姿迎接2025春夏。



BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI匯集了高品質的機能性休閒單品，以及由大谷翔平親自從BOSS 2025春夏男裝系列中精心挑選的經典單品。此系列展現了他俐落簡約、著重實用性能的個人時尚風格，適用於日常生活與棒球場外的各種場合，是為24小時全天候生活方式所打造。

BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI（IG@boss）

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包含有獨特的橄欖綠色BOSS Performance高性能單品、多款柔軟的中性色調針織基本款、休閒立領襯衫，以及兼具實用性與優雅風格的外套。配件則有適合行動派現代男性的尼龍後背包與斜背小包，以及一款編織小牛皮革休閒鞋。

除此之外，此系列還包括兩款以大谷翔平個人風格為靈感設計的日本獨家限定單品：一款喀什米爾混紡拼接麂皮棒球外套，以米白色與淺卡其色調呈現，並點綴BOSS標誌、棒球圖案以及大谷翔平姓名縮寫SO字樣徽章，營造細緻層次感，與一款與棒球外套搭配的休閒剪裁長褲。

日本獨家限定單品：BOSS x SHOHEI OHTANI 棒球外套（BOSS）

我很榮幸能與BOSS攜手合作參與他們即將推出的春夏系列。我們精選了一些單品，像是這款訂製棒球外套，它們完美結合了我對棒球的熱情與個人風格。 大谷翔平

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由大谷翔平所精心挑選的BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI系列洋溢現代風格與自信態度，並透過一系列廣告企劃與影片，全方位展現大谷翔平的強大氣場與非凡魅力。同時，全球各地的BOSS和大谷翔平粉絲也將可於社群媒體上一同參與此企劃活動，即時獲得最新獨家幕後花絮，包括這位超人氣棒球明星首次看到其專屬設計飛行夾克的興奮瞬間。

BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI系列即日起於全港BOSS專門店以及boss.com正式上市。

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