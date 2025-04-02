Rolex 2025｜Land-Dweller一體式設計　致敬勞力士低調石英經典

【Rolex／勞力士】鐘錶盛事Watches and Wonders Geneva 2025於本日正式展開，其中重點當然放眼在勞力士Rolex 2025年全新腕錶系列中。今次Rolex帶來了全新型號Oyster Perpetual Land-Dweller，其一體化設定靈感，是否向低調經典石英Oysterquartz致敬？



Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

日前，Rolex已率先在官方IG中發佈由傳奇網球手費達拿（Roger Federer）與美國鋼琴家王羽佳合演的預告短片，正當不少人在揣測品牌會否有新型號誕生之際，Rolex便為大家揭盅。沒錯，兩位率先上手的就是名為Oyster Perpetual Land-Dweller的話題作。

費達拿演繹Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

王羽佳演繹Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller充分表現出當今前衛美學，當中最具焦點性的細節定必是錶帶與錶殼以無縫連接呈現出一體化設計，而腕錶配備的是纖薄Flat Jubilee錶帶，驟眼一看，完全散發出七十、八十年代Datejust Oysterquartz的輪廓氣息，同樣保留「三窄兩闊」五鏈節結構，中間鏈節亦進行磨光處理，相較外側磨砂表面鏈節略微凸起。而工匠團隊為了能令佩戴者能以最舒適狀態，腕錶配有耐用耳蓋來確保纖薄錶帶與錶殼能完美銜接，再搭載隱蔽式摺疊皇冠帶扣，將一體化美學推向高峰。

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

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首款Rolex Land-Dweller，設計團隊除了在錶帶、錶殼上花心機外，錶面亦是匠心之作，製作結合現代高科技與傳統工藝，其蜂巢式坑紋線條結構，在太陽光照射下盡現奢華精緻感，另外錶面上6、9數字更是擷取自經典Explorer系列及Air-King Ref. 116900錶款，中央刻意鏤空、夜光塗層增添現代感，也提供實用性。Rolex Land-Dweller備有36毫米及40毫米兩種尺寸可供選擇。

Rolex自家機芯品質是品牌備受青睞的一大關鍵，不過品牌曾有一段日子投入電子石英研發中，早在1952年已獲得第一個「機械式電子表」的專利設計，第一枚搭載Beta 21石英機芯Quartz Date Ref.5100於1970年面世。數年後，Rolex不終迎來首枚自家製Calibre 5035石英機芯Datejust Oysterquartz 17000，然後再陸續推出，除了將電子石英帶到更高境界，其一體化設計亦帶來不一樣的腕錶美學，影響力深遠，而Land-Dweller正正是以新形式重現Oysterquartz獨特輪廓。

Rolex Datejust Oysterquartz：

Rolex Datejust Oysterquartz Ref. 17000（Bernehorology）

Rolex Datejust Oysterquartz Ref. 17013（sothebys）

Rolex Datejust Oysterquartz Ref. 17014（wikipedia）

今回除了全新作Land-Dweller外，Rolex更推出了左冠「雪碧圈」GMT-Master II、粉色Oyster Perpetual、七臻型（Settimo）金屬錶帶1908、漸變紅面鑽石Datejust，今年還為Cosmograph Daytona、GMT-Master II和Sky-Dweller設計出嶄新錶面，黑金Cosmograph Daytona配搭綠松石藍漆錶面；GMT-Master II則迎來鐡虎眼石錶面；最後Sky-Dweller就是綠色錶面，無論稀有感或時尚度均是首屈一指，相信將會成為備受錶迷追捧的作品。

左冠「雪碧圈」Rolex GMT-Master II：

左冠「雪碧圈」Rolex GMT-Master II（Rolex）

粉色Rolex Oyster Perpetual系列：

七臻型金屬錶帶Rolex 1908：

七臻型金屬錶帶Rolex 1908（Rolex）

漸變紅面鑽石Rolex Datejust：

漸變紅面鑽石Rolex Datejust（Rolex）

Rolex 2025年系列全新錶面款式：