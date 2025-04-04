Blokecore造型蔓延比利時　傳統勁旅安德列治攜街牌大玩復古波衫

【Paradox Brussels／Blokecore／安德列治／聯乘】踏入春夏季，足球波衫再度走出衣櫃，連帶Blokecore造型也回歸，最近此風潮蔓延至被譽為歐洲足球黑馬的比利時，當地街牌Paradox Brussels初次聯同勁旅安德列治合作，製作出扭曲格紋波衫，而這設定原來跟入球動作有關？



Paradox Brussels聯乘安德列治系列（Paradox Brussels）

Paradox Brussels聯乘安德列治系列（Paradox Brussels）

對於一眾球齡較淺的球迷來說，可能大家未必會留意比利時甲組足球聯賽，不過其實安德列治這支傳統勁旅，是比利時一間位於首都布魯塞爾大區安德列治的百年體育會，亦是不少球星的發源地，最有名當然是曾效力曼城的高柏尼（Vincent Kompany）與現在的謝利美杜古（Jeremy Doku）。

高柏尼（Getty Images）

謝利美杜古（Getty Images）

為了進一步團結球會與當地粉絲，來到近日，於2018年由兩位主理人創立，希望改變布魯塞爾街頭服飾文化的品牌Paradox Brussels，便破天荒與安德列治球會合作，這次由品牌的共同創辦人之一Milan Quadens領軍，把街頭風無縫地融合到復古足球美學之中。

是次聯乘一共八款單品，其中的焦點當然是波衫，Paradox Brussels沿用安德列治最具代表性的紫色作為基礎，並刻意利用傳統Polo恤款作設定，右胸口繡有矽膠立體浮雕Paradox Brussels標記，左胸則移植了安德列治會徽，但細心點看，Logo中央更二創Paradox Brussels標誌，不過整件球衣最搶眼的地方在扭曲格紋圖案上，這種波浪格紋設定的靈感，源自入球後龍門所呈現的飄逸效果，相當具意義。

Paradox Brussels聯乘安德列治波衫（Paradox Brussels）

扭曲格紋源自入球後龍門的飄逸效果（Paradox Brussels）

安德列治會徽（Paradox Brussels）

除此之外，雙方更打造出不同產品，例如風褸、衛衣、T恤、帽子與頸巾，同樣移植流動格紋圖案及品牌標記，為一眾死忠球迷設計出一系列「入得球場，出得街頭」的別注Blokecore單品。

Paradox Brussels聯乘安德列治系列（Paradox Brussels）

Paradox Brussels聯乘安德列治系列：