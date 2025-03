Art Basel時尚藝術焦點率先看　村上隆、Labubu、空山基打卡勝地

【Art Basel 2025/藝術/展覽/ 藝術三月】Art Basel 2025(巴塞爾藝術展)預展今日揭幕,匯聚世界各地頂尖藝廊與藝術家,為大家嚴選時尚藝術焦點作品。



Art Basel 2025展場(Art Basel)

Art Basel 2025展場(Art Basel)

Art Basel 2025 參展商多達42個國家及地區,由240間國際頂尖藝廊組成,展會包括多個區域,分為「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「光映現場」、「藝聚空間」與「策展角落」。

相信一眾潮流人士除了想親眼目睹不同國際大師藝術真跡外,也希望發現一些較為耳熟能詳的時尚藝術作品,本回《一物》便為各為潮流人搶先進場探索,讓大家先睹為快!

喜愛潮流的朋友,大家可率先前往一樓展覽廳村上隆(Takashi Murakami)的「Kaikai Kiki」,一系列潮流藝術家作品盡現眼前,例如龍家昇(Kasing Lung)的Labubu油畫與Mr.的少女展品,另外場內不同藝廊亦展示各人氣,兼並不會陌生的日本藝術家作品,無論奈良美智(Yoshitomo Nara)畫作、空山基(Hajime Sorayama)巨型機械人像、草間彌生(Kusama Yayoi)南瓜裝置也定必找到。

村上隆大型作品《Tan Tan Bo: Wormhole, 2025》,背後用上金箔點綴。(梁譯文 攝)

龍家昇(Kasing Lung)Labubu油畫(梁譯文 攝)

Mr.的少女展品(梁譯文 攝)

+ 1

近年同樣成為潮流人物的Tom Sachs與Daniel Arsham,前者在2024年繪畫的《Fillette Couronne au Bateau》畫作與2025年的《Marie-Therese au Beret Rouge et au Col en Fourrure》也來到會展;而後者聯名Pokemon的畫作與雕塑也一同展出。加上更有已故美國藝術家Robert Indiana著名《LOVE》字樣裝置,以及傳奇Pop Art藝術家Andy Warhol、Keith Haring的作品,絕對是各位的打卡熱點。

Tom Sachs在2024年繪畫的《Fillette Couronne au Bateau》(梁譯文 攝)

Tom Sachs在2025年繪畫的《Marie-Therese au Beret Rouge et au Col en Fourrure》(Artsy)

+ 2

除了以上較為著名的作品,Art Basel這屆也包含來自五湖四海的藝術家,這裡《一物》精選一些單位,好讓大家在入場前做好準備。其中有中國著名畫家岳敏君的畫作、西班牙藝術家Carlos Aires以中國釉上彩瓷器堆砌作品《I only have eyes for you V, 2023》、富田直樹(Naoki Tomita)香港街景油畫、Quentin James Mccaffrey日光《Sunbeam》系列、墨西哥藝術家Gabriel de la Mora的《21481》玻璃作,以及英國Jonathan Owen的大理石像二創雕刻品等等,全部都不可錯過!

岳敏君《Still Alive, 仍在人間》布面油畫(梁譯文 攝)

+ 9

Art Basel 2025

地點:香港會議展覽中心

公眾開放日期:2025年3月28日至3月30日