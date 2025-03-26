Art Basel時尚藝術焦點率先看　村上隆、Labubu、空山基打卡勝地

【Art Basel 2025／藝術／展覽/ 藝術三月】Art Basel 2025（巴塞爾藝術展）預展今日揭幕，匯聚世界各地頂尖藝廊與藝術家，為大家嚴選時尚藝術焦點作品。



Art Basel 2025展場（Art Basel）

Art Basel 2025展場（Art Basel）

Art Basel 2025 參展商多達42個國家及地區，由240間國際頂尖藝廊組成，展會包括多個區域，分為「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「光映現場」、「藝聚空間」與「策展角落」。

相信一眾潮流人士除了想親眼目睹不同國際大師藝術真跡外，也希望發現一些較為耳熟能詳的時尚藝術作品，本回《一物》便為各為潮流人搶先進場探索，讓大家先睹為快！

喜愛潮流的朋友，大家可率先前往一樓展覽廳村上隆（Takashi Murakami）的「Kaikai Kiki」，一系列潮流藝術家作品盡現眼前，例如龍家昇（Kasing Lung）的Labubu油畫與Mr.的少女展品，另外場內不同藝廊亦展示各人氣，兼並不會陌生的日本藝術家作品，無論奈良美智（Yoshitomo Nara）畫作、空山基（Hajime Sorayama）巨型機械人像、草間彌生（Kusama Yayoi）南瓜裝置也定必找到。

村上隆大型作品《Tan Tan Bo: Wormhole, 2025》，背後用上金箔點綴。（梁譯文 攝）

龍家昇（Kasing Lung）Labubu油畫（梁譯文 攝）

Mr.的少女展品（梁譯文 攝）

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近年同樣成為潮流人物的Tom Sachs與Daniel Arsham，前者在2024年繪畫的《Fillette Couronne au Bateau》畫作與2025年的《Marie-Therese au Beret Rouge et au Col en Fourrure》也來到會展；而後者聯名Pokemon的畫作與雕塑也一同展出。加上更有已故美國藝術家Robert Indiana著名《LOVE》字樣裝置，以及傳奇Pop Art藝術家Andy Warhol、Keith Haring的作品，絕對是各位的打卡熱點。

Tom Sachs在2024年繪畫的《Fillette Couronne au Bateau》（梁譯文 攝）

Tom Sachs在2025年繪畫的《Marie-Therese au Beret Rouge et au Col en Fourrure》（Artsy）

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除了以上較為著名的作品，Art Basel這屆也包含來自五湖四海的藝術家，這裡《一物》精選一些單位，好讓大家在入場前做好準備。其中有中國著名畫家岳敏君的畫作、西班牙藝術家Carlos Aires以中國釉上彩瓷器堆砌作品《I only have eyes for you V, 2023》、富田直樹（Naoki Tomita）香港街景油畫、Quentin James Mccaffrey日光《Sunbeam》系列、墨西哥藝術家Gabriel de la Mora的《21481》玻璃作，以及英國Jonathan Owen的大理石像二創雕刻品等等，全部都不可錯過！

岳敏君《Still Alive, 仍在人間》布面油畫（梁譯文 攝）

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Art Basel 2025

地點：香港會議展覽中心

公眾開放日期：2025年3月28日至3月30日