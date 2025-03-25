專訪珠寶牙飾藝術家ALLIGATOR JESUS：Grillz不是基於Hip Hop文化

【ALLIGATOR JESUS／Grillz／珠寶牙飾】地潮流盛事ComplexCon圓滿落幕，除了NJZ（NewJeans）成為焦點外，另一邊廂的潮流市集亦人頭湧湧，曾為歐美名人如Madonna、Beyoncé、Zendaya等合作美國人氣珠寶牙飾藝術家ALLIGATOR JESUS也親身到現場支持。這次《一物》邀請他淺談Grillz文化，與今次來港體驗。



珠寶牙飾藝術家ALLIGATOR JESUS（ANOTHER RENDITION）

來自美國的星級客製珠寶牙飾（Grillz）設計師ALLIGATOR JESUS，原名David Josef Tamargo，早於2004年在邁阿密創立個人工作室，透過精湛人手工藝創作出注入地下文化藝術氣息的獨特珠寶首飾而聞名，同時亦慢慢專注打造客製Grillz。

珠寶牙飾藝術家ALLIGATOR JESUS（梁譯文 攝）

隨着不少國際巨星與音樂名人力捧，由Madonna、Beyoncé、Zendaya到Robert Pattinson、Machine Gun Kelly，加上近年Y2K文化強勢回歸，如今ALLIGATOR JESUS的Grillz已經變成時尚重點元素，擴散至不同的時裝愛好者身上。

ALLIGATOR JESUS為Madonna客製Grillz（梁譯文 攝）

ALLIGATOR JESUS為Bad Bunny客製Grillz（梁譯文 攝）

問到二十一年前ALLIGATOR JESUS創立自家品牌的原因：「我可以說Grillz是我一生人的重要文化之一，我在美國南佛羅里達生長，牙飾其實是一種相當普遍的東西，不少如十、十一歲的小朋友經已首次接觸、購買Grillz，也有不少八十、九十後會利用Grillz來遮掩自己的牙齒，可以講是一種生活用品多於一種配飾，所以外間很多人都以為牙飾全是基於Hip Hop文化，我是不太認同的。」

ALLIGATOR JESUS Grillz作品（梁譯文 攝）

ALLIGATOR JESUS Grillz作品（梁譯文 攝）

「如果要利用一詞來形容ALLIGATOR JESUS，我會選擇以熱情來表達。皆因如沒有熱情，只是着眼金錢，我並不會得到成功感與滿足感。 ALLIGATOR JESUS

珠寶牙飾藝術家ALLIGATOR JESUS（梁譯文 攝）

今次來到香港ComplexCon，ALLIGATOR JESUS不但帶來各款獨一無二的牙飾作品，活動期間本人也身處現場即場開放為大家訂製牙飾，流程上只需三十分鐘的初步對談，然後做會將資料交到邁阿密總部進行生產，大概兩星期後便會收到作品。

ALLIGATOR JESUS來到香港ComplexCon（ANOTHER RENDITION）

ALLIGATOR JESUS（梁譯文 攝）

那麼，ALLIGATOR JESUS是否首度來港，他斬釘截鐵地問答：「當然不是，這年來，我每一個月都會前往亞洲去宣傳牙飾文化，而最多時間就是集中在中國、日本、韓國與泰國。將來我希望能與這次國家的名人合作，令Grillz不僅是存留在歐美。」

ALLIGATOR JESUS為LiL Nas X客製Grillz（梁譯文 攝）

ALLIGATOR JESUS這次是第二度參與香港ComplexCon：「我非常喜歡香港這個多元文化的城市，無論音樂、時裝、藝術都很有活力，連帶一眾新力軍每位都很清晰堅信自己喜歡的東西，然後有組織地對外宣揚。」

ALLIGATOR JESUS為Michael B. Jordan客製Grillz（梁譯文 攝）

除此之外，本地專注於培植澳寶石（Opal）的全新概念平台ANOTHER RENDITION，也順勢在這次活動與ALLIGATOR JESUS進行聯乘，推出一系列別注限定珠寶首飾單品。

ALLIGATOR JESUS聯乘ANOTHER RENDITION（梁譯文 攝）

ALLIGATOR JESUS聯乘ANOTHER RENDITION（梁譯文 攝）

ALLIGATOR JESUS聯乘ANOTHER RENDITION：