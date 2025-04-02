韋基馬離世｜戲裡由Iceman型到Batman　戲外最愛印第安綠松石銀器

【Val Kilmer／韋基馬離世】叱咤荷里活美國男星韋基馬（Val Kilmer），於美國時間星期二（4月1日）與世長辭，終年65歲。不論戲裡戲外都流露出型男特質，現在一起回顧他最Cool的時刻。



韋基馬離世（Getty Images）

韋基馬自2014年傳出患上喉癌後，全面息影休養抗病，一直勇敢面對癌症接受化療，更曾兩度進行氣管手術而導致嗓子大受影響，不過在2022年，他與好友湯告魯斯（Tom Cruise）成名電影《壯志凌雲》（Top Gun）的續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上映，韋基馬帶著抗癌身軀驚喜回歸、客串一角，令全球不少影迷也為之動容，但可惜這已是韋基馬的遺作。

韋基馬在上世紀末漸露頭角，無論戲裏戲外絕對稱得上為一位型男，曾演出過各大大小小的電影作品，有著先天演員命的韋基馬，早於17歲時已成為最年輕錄取者進入世界頂級表演藝術學校茱莉亞學院（The Juilliard School）修讀戲劇系，當中在1986年因參與電影《壯志凌雲》（Top Gun）飾演Iceman一角開始為人熟悉，其後代表作有1995年的《蝙蝠俠：不敗之謎》（Batman Forever）與《盜火線》（Heat）、1997年的《俠聖》（The Saint）更是套套經典，這次《一物》便與各位一同回顧韋基馬一生的時尚時刻。

《壯志凌雲》空軍造型：

擁有硬朗氣魄的韋基馬，在《壯志凌雲》中飾演重要角色Iceman，與當年打著俊俏樣貌的湯告魯斯確實形成巨大對比度，戲中韋基馬穿上一身美國空軍制服非常入型入格，手上配戴一款金鋼時計，完美演繹出軍人味道，也相信成為當年不少男生的模仿對象。

韋基馬與湯告魯斯《壯志凌雲》空軍造型（Getty Images）

韋基馬《壯志凌雲》空軍造型（IMDb）

《蝙蝠俠：不敗之謎》戲內外造型：

雖然在《蝙蝠俠：不敗之謎》中，韋基馬被一身黑色蝙蝠俠套裝遮蔽著，但銀幕上也難以掩蓋其凌厲眼神，而在1995年他參與電影宣傳首映活動中，韋基馬一套黑色雙排扣西裝，戴上一副茶色鏡片的太陽眼鏡，猶如將故事中少爺仔布斯韋恩（Bruce Wayne）氣息帶回現實。

韋基馬《蝙蝠俠：不敗之謎》戲內造型（Getty Images）

韋基馬《蝙蝠俠：不敗之謎》首映造型（Getty Images）

韋基馬《蝙蝠俠：不敗之謎》首映造型（Getty Images）

《盜火線》罪犯造型：

同年另一套由韋基馬、阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路參演的犯罪電影《盜火線》也是傳奇級別，韋基馬由正義蝙蝠俠轉成專業罪犯，一身筆挺灰色「三件頭」西裝並打上領帶，手上戴有黑皮手套及手執機槍，配以金色長髮，散發出凶悍令人心寒的感覺之餘，整個造型非常時尚。

韋基馬《盜火線》造型（IMDb）

《俠聖》首映造型：

在出席在美國比佛利山莊舉行的《俠聖》首映時，韋基馬再度將自身時尚觸覺對外展示，看似一套普通西裝戴上圓框墨鏡，韋基馬卻在外套胸口內多擺放一副眼鏡露出鏡臂作點綴，而腳上則選用一雙涼鞋，在當年可說是前衛度滿分。

韋基馬《俠聖》首映造型（Getty Images）

《Masked and Anonymous》訪問宣傳照：

2003年韋基馬為《Masked and Anonymous》拍攝訪問宣傳照中，他更罕有地大玩美式復古造型，上身穿著一件寫有「Wonderland Av」的T恤，襯托下身灰色迷彩軍褲與軍靴，與Skinhead髮型極度匹配。

韋基馬《Masked and Anonymous》訪問宣傳造型（Getty Images）

《凸務之王》首映活動：

1999年出席《凸務之王》首映，韋基馬大玩錯配造型，夏威夷襯衫、冷衫、皮褸同一時間穿用，看似古怪造型但擺放在韋基馬身上，又好像沒有違和感。

韋基馬出席《凸務之王》首映活動（Getty Images）

荷里菲特大戰泰臣拳賽活動：

1997年韋基馬觀看荷里菲特（Evander Holyfield）大戰泰臣（Mike Tyson）拳擊賽，一身簡約日常服襯上太陽眼鏡與頭布，極度瀟灑也呈現出嬉皮士格調。

韋基馬觀看荷里菲特大戰泰臣拳賽活動（Getty Images）

韋基馬與雪兒：

在八十年代韋基馬經常與女友雪兒（Cher）參加不同活動時也盛裝出席，然而當年正值全盛時期的韋基馬只需穿上一套正統西裝，確實已是風流倜儻的代名詞。

韋基馬晚年：

縱然韋基馬在患病後甚少出席活動，但由始至終也是一位時尚愛好者，每次有機會出席公開場合，他亦會悉心打扮，在近十年間，更不時穿戴印第安綠松石等美國西部元素銀器配飾，另外Bandana、頸巾都絕大機會是用來保護頸部位置。