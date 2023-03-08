男生懶人穿搭｜5大連帽衛衣造型　60秒快速出門　穿出Athflow貴氣

相信讀者一定都對近來轉涼的氣候相當有感吧！秋冬對於穿搭型人們來說可以說是能夠「大展身手」的季節，在造型上相對夏天的氣候來說更能夠自由地發揮。



但面對明顯降低的氣溫讓每天起床都變得很困難，總有些時候會面臨來不及搭配的情況，就算如此也不用擔心，就讓 Dappei 用秋冬必備的單品連帽衛衣（台譯：帽T）來演繹五種穿搭，讓讀者們就算睡過頭也能輕鬆帥！

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1. 連帽衛衣＋黑褲

除了連帽衛衣以外，衣櫃中不可或缺的就是「黑褲」了，任何風格、任何場合，黑褲都是你的好夥伴之一。不管是時下正流行的直筒寬褲、褲腳略寬的喇叭褲，抑或是秋冬專屬的皮褲，搭配上連帽衛衣都能夠替你的秋冬穿搭定下俐落的基調。在外層加上多口袋背心或是格紋短版外套就能夠輕鬆變化風格！

2. 連帽衛衣＋牛仔褲

牛仔褲一直以來都是街頭風格必不可少的單品之一，而連帽衛衣更能更襯托出這樣的穿搭氛圍。就算是以全身丹寧單品搭配上連帽衛衣也絲毫不顯得突兀，反而更能給人一種「悉心裝扮」的感覺；如果以近年流行的內裡外套外罩，也能增添復古感。若是不想太過複雜，可以挑選皆為寬鬆版型的連帽衛衣和牛仔褲，搭配上五分割帽，立刻就有了街頭少年的瀟灑。

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3. 連帽衛衣＋大衣

隨著近年來各種風格混搭風氣的盛行，連帽衛衣搭配大衣的組合早已是許多型人們的穿搭選項之一。突出於大衣外的帽子可以柔和大衣較為正式的線條以及穿搭風格，在下身的選擇上，更能夠以牛仔褲、棉褲抑或是一般的直筒褲去打造有別於一般大衣的正裝風格。

4. 連帽衛衣＋棉褲

不像一般運動裝扮那麼休閒，卻又多了一絲的高級感的「Athflow 穿搭」，隨著球鞋風潮的興起也受到了更多人的喜愛與關注，其中，連帽衛衣這樣既休閒又帶有造型感的單品也成為了必備造型選項之一。除了以單純的 One Tone 造型搭配以外，外罩一件大衣就能夠讓整體風格變得具有高級感，若是以不同的色調搭配上袋鼠鞋，立刻就能夠變身時下大勢的 City Boy 風格！

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Dappei 結語：

寒冷的天氣就是要穿連帽衛衣來保暖！不管什麼時候穿上連帽衛衣絕對不會錯，趁著今年是冷冬快讓連帽衛衣多出場吧！



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原文：男生懶人秋冬穿搭好夥伴，六十秒搞定的「帽 T 」穿搭公式，準時上班、上課不是都市傳說！

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