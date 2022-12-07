男生亮色穿搭4技巧　寬鬆剪裁、淨色單品平衡不突兀　再見黑白灰

亮色系單品通常給人不太好駕馭的印象，即便明白能透過亮色系單品讓穿搭更有變化，但若不確定自己穿搭功夫是否足夠，這些款式往往讓人卻步，而繼續購買百搭的無彩色系單品。



如果你跟搭編一樣對亮色系穿搭有興趣，就讓 Dappei 來分享四個入門小技巧，透過擅長亮色、淺色單品著用的日本型人 koga，讓搭黨們都能體會亮色系單品的美好。

男生4個亮色穿搭技巧，讓造型更多變化！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 相近色讓視覺更豐富

首先在選購亮色系單品時，若對於搭配其他色系的單品沒有想法，不如挑選相近色的樣式來搭配原本就有的無彩色基本款；如 koga 分別以紅 x 橙與綠 x 黃色相間的橄欖球衫搭配素面下著，使亮眼上著成為視覺焦點，而與之搭配的寬鬆褲款營造出休閒自在的氛圍，加上橄欖球衫在復古穿搭中經常被著用，因此也讓這兩套街頭造型多了復古的味道。

2. 寬鬆版型平衡亮色系單品

可愛、俏皮、有個性是許多人對於亮色系造型的評價，倘若你是剛開始接觸亮色系單品而不想太高調的搭黨，不妨試試選擇寬鬆版型的亮色系單品，藉由視覺上寬鬆的慵懶印象讓亮色系單品不那麼搶眼。例如：koga 在第一套穿搭中以寬鬆的亮粉色衛衣搭配工裝感的丹寧褲及復古運動鞋，較粗獷的下著、鞋款使造型看起來中性且舒適，即便是亮眼的粉色也不會讓人感到突兀。

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3. 從亮色單品設計中找配色

除了可以搭配無彩色系單品，從單品設計中找到可相呼應的顏色作為搭配單品的色系也是個好方法；像是在第一套造型中，雖然上衣顏色較深，但其正面的群青色、粉色圖案使得造型不因此而黯淡，且型人選用的藍色丹寧褲在顏色上也與上衣圖案相呼應，同樣的道理在其餘兩套穿搭中也能看見；雖然顏色不完全相同，但採用上衣圖案中部分顏色，再透過同色系明度、彩度不同而使造型更有層次。

4. 避免過於繁雜的設計

以搭編自身經驗來說，剛接觸穿搭經常太想將喜歡的單品穿在身上而使視覺上雜亂、沒重點；同理可見，起初嘗試亮色系穿搭比起過多的設計，不如選用簡單的設計，透過材質的變化或簡約、小巧的圖案增加造型豐富度；例如型人在第三套造型中，以亮橙色的華夫格開襟衫搭配復古的圖 Tee、燈芯絨長褲，藉由單品面料的不同讓造型有變化的同時不喧賓奪主，整體仍以亮橙色開襟衫為穿搭重點。

Dappei 結語：

看完型人 koga 的亮色系穿搭，是否覺得亮色系單品沒有想像中難搭配呢？掌握好以上四個小撇步，對於剛接觸亮色系單品來說，能減少許多 NG 造型且讓日常搭配更多樣。



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