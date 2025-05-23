G-DRAGON大阪演唱會2025限定周邊曝光！必買Verdy親自操刀聯名T恤

G-DRAGON 2025年《Übermensch》世界巡演即將在5月25、26日登上日本大阪京瓷巨蛋開唱！



除了舞台演出備受期待，本次官方也同步釋出限定周邊，最大亮點莫過於邀請來自大阪的人氣藝術家Verdy合作推出聯名商品，讓粉絲們瞬間陷入搶購倒數的熱潮。

Verdy這回為GD打造的聯名限定單品「Verdy × Übermensch Fam Tee」，採用純棉短袖設計，共有黑白兩色可選。（fanclub.gdragon.jp截圖）

同場加映：韓流第一人權志龍究竟有何魅力？一文看清8大G-Dragon穿搭特色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

G-DRAGON大阪演唱會限定周邊曝光！

Verdy這回為GD打造的聯名限定單品「Verdy × Übermensch Fam Tee」，採用純棉短袖設計，共有黑白兩色可選，正面圖案以Verdy招牌角色「VICK」抱著「GD」與「FAM」字母為主視覺，完美融合G-DRAGON音樂中的精神象徵與Verdy的塗鴉風格，展現出既潮又帶點俏皮感的視覺語彙。

目前僅曝光這款短Ｔ，考量到GD本人超高人氣，再加上Verdy的設計加持，這款T-shirt 幾乎可以預見會在現場被搶購一空。此次販售僅限大阪場現場發售，可說是真正意義上的限量珍藏！有趣的是，Verdy日前也悄悄在IG限動釋出這款設計圖，讓粉絲們搶先一睹聯名樣貌。除了設計本身吸睛，不少人也注意到兩人私交甚篤，早在去年GD回歸MAMA舞台表演完時，所穿服飾就是出自Verdy之手。這波聯名合作或許也是致敬他們的友情。

早在去年GD回歸MAMA舞台表演完時，所穿服飾就是出自Verdy之手。（IG@8lo8lo8lowme）

同場加映：新鞋開箱｜Verdy x Nike SB Dunk Low再聯乘！將毛絨觸感融入波鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

而說到巡演，GD接下來也即將於7月12、13日來到台北小巨蛋舉辦台灣場演唱會，並將於5月27日下午1點在KKTIX正式開賣，採實名制分三階段搶票。想朝聖的粉絲們可得設好鬧鐘、提早準備！

延伸閲讀：

Blackpink Jennie 朝聖日本大阪披薩店「Henry's Pizza」引熱議！連 GD、菲董都曾造訪過！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】