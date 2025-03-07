G-Dragon權志龍《TOO BAD》MV造型解析！VERSACE黃袍Nike鞋超搶眼

韓流天王權志龍（G-Dragon，簡稱GD）正式回歸推出solo專輯《Ubermensch》，並於日前公開《TOO BAD》和《DRAMA》兩首MV，不到幾小時內就在YouTube上累積突破百萬人次觀看，其中《TOO BAD》更是有人氣女團aepsa成員Karina驚喜現身，與GD共同熱舞，引發廣大粉絲瘋狂討論！



不過除了 Karina 之外，GD在MV中身上的造型也同樣引人矚目，其腳下的鞋款更是來頭不小！

《TOO BAD》MV（YouTube@OfficialGDRAGON影片截圖）

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GD 權志龍新歌《TOO BAD》MV 造型解析！

GD在新歌《TOO BAD》MV當中換了不少造型，其中有一段他換上了以黃色作為主體的風格穿搭，上身是知名精品VERSACE所推出的「I Love Baroque」浴袍系列，GD透過剪裁直接變短當成外套，並把原本在腰上的腰帶改造成領帶使用，展現其身為時尚王者的獨特風範。

不僅如此，GD腳下穿的正是在嘻哈界象徵傳奇榮耀的 Nike x Wu-Tang Clan Dunk限定鞋款，其原先於1999年以全球限量36雙發售的形式推出，在球鞋及嘻哈圈造成廣大轟動，成為許多人的夢幻鞋款。

Nike x Wu-Tang Clan Dunk（Nike）

去年11月則正式迎來回歸，延續Dunk Hi的高筒配置，黑黃配色與原版一脈相承，鞋面巧妙融入「Killa Beez」色塊設計，採用高品質的皮革材質，鞋舌標籤和鞋跟外側繡有武當派代表性的W標誌。

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