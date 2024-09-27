新鞋開箱｜Verdy x Nike SB Dunk Low再聯乘！將毛絨觸感融入波鞋

Girls Don’t Cry主理人Verdy持續發揮在潮流圈的不凡影響力，繼日前與Nike合作的紅色SB Dunk Low在網路上飆破天價之後，近期又以旗下插畫角色“Visty”與“Vick”為靈感，打造兩款分別為市售版以及親友專屬的Nike SB Dunk Low。



今番，COOL搶先在發售前拍攝實鞋，摸到實體保證會被這毛絨的觸感與可愛氣息給圈粉。

Verdy x Nike SB Dunk Low“Visty”實鞋近賞

經典的Nike SB Dunk Low，全鞋以燈芯絨、毛絨面料、人造皮革呈現，展現一股猶如絨毛玩具的視覺感，配色上由水藍、湖水綠、藕粉紫等粉色系組成，相當活潑可愛，同時呼應了“Visty”的俏皮個性。（COOL潮流生活網授權使用）

+ 2

早在今年初的香港Complexcon盛會上，擔綱主視覺藝術總監的Verdy，就搶先曝光了以 “Visty” 為配色靈感的Nike SB Air Max Ishod。

鞋身上除了有角色的專屬鐵牌外，鞋墊以及鞋舌後方都能看見“Visty”，彰顯聯名身份與代表出處。（COOL潮流生活網授權使用）

另一款經典的Nike SB Dunk Low，全鞋以燈芯絨、毛絨面料、人造皮革呈現，展現一股猶如絨毛玩具的視覺感，配色上由水藍、湖水綠、藕粉紫等粉色系組成，相當活潑可愛，同時呼應了“Visty”的俏皮個性。鞋身上除了有角色的專屬鐵牌外，鞋墊以及鞋舌後方都能看見“Visty”，彰顯聯名身份與代表出處。

同場加映：2024 Air Jordan復刻波鞋6大推薦 Fear、Bred Velvet人氣回歸！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

Verdy x Nike SB Dunk Low“Visty”於9月19日正式登陸Nike SNKRS和指定滑板店發售，售價為$135美元。此外，本次還釋出一款親友限定的“Vick”配色，全鞋配色不僅注入該角色的視覺意象，同時也在側邊印上畫像點綴，期待後續Verdy還會推出其他角色版本，打造一個專屬的球鞋宇宙。

延伸閱讀：

張博雅、賀丹、賀博最愛的鞋款是哪雙？台灣五位年輕運動員正式加入 Nike 家族

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】