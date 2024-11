KENZO重磅推出VERDY MARKET系列　標誌性漫畫風格貫穿全系列

KENZO欣喜宣佈再次與日本知名平面藝術家VERDY重磅推出全新聯名系列。這個令人興奮的合作在今年六月的KENZO 2025春夏時裝秀首次亮相,VERDY標誌性的漫畫風格結合KENZO的經典圖案創作出三個迷人富有趣味的角色:老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower、大象Bimpy the Elephant。



恰逢節日季節的來臨,這三個角色成為 KENZO VERDY MARKET核心元素。

重磅推出KENZO VERDY MARKET系列!

全新KENZO VERDY MARKET包含一系列男女裝,並配備全系列生活用品和配飾,彰顯獨特生活方式, 包括舒適的毛毯、馬克杯、水晶雪球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮T恤等。

KENZO VERDY MARKET系列(KENZO圖片)

KENZO VERDY MARKET將於 11、 12 月在全球限定城市推出快閃限時體驗空間,包含巴黎、 大阪、 香港、 台北、澳門等。KENZO VERDY MARKET快閃限時體驗空間位於香港IFC Mall,將同步販售完整系列,體驗KENZO傳承經典與VERDY當代藝術完美融合的活力傑作。

伴隨KENZO VERDY MARKET系列的發布, KENZO以電子遊戲為靈感創造了一個遊戲奇境,將VERDY原創的三個經典角色化身為探險者,攜手創意工作室BOL,結合合21世紀初電子遊戲的復古視覺, 讓人耳熟能詳的旋律與扣人心弦的敘事脈絡,引領觀眾穿梭於KENZO和VERDY共同創造的奇幻宇宙中。伴隨日本新興音樂創作者Young Coco製作的曲目,觀眾將沈浸式體驗一場前所未有的視聽盛宴。

在這個數字奇境中,Winky、 Bimpy與Deezy將一同尋覓NIGO與VERDY共同築起的神秘天空之城。在穿越繁茂密林與荒涼沙漠後,三位英雄將來到巍峨的城堡門前,乘坐浮雲,沿着以VERDY與NIGO為原形製作的巨大金色雕像旋轉直上,最終抵達終點。完整形象影片已於11月20日釋出!

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】