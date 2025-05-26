Balenciaga × Lamborghini聯名系列登場！一文睇清限量服飾+袋款

去年底掀起話題的巴黎世家（Balenciaga）與林寶堅尼（Lamborghini）跨界聯名，終於迎來正式發售。



以超跑語彙重構高端成衣美學，服飾、皮具、珠寶到配件，整體設計完美結合兩大品牌對「前衛創新」的堅持！

Balenciaga × Lamborghini 聯名系列正式登場！（IG@balenciaga）

Balenciaga × Lamborghini 聯名系列正式登場！

Balenciaga本次邀請攝影師Stef Mitchell操刀，讓模特身穿2025秋季新品，與 Lamborghini最新Revuelto超跑同框演繹。不只是視覺炸裂，每件單品細節也讓人怦然心動！像是Oversize飛行夾克、賽車皮衣、錯視分層襯衫都藏有Lamborghini Temerario圖騰，甚至Rodeo、Hourglass包款也掛上Automobili Lamborghini經典盾牌LOGO。

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為了迎接這場重磅合作，全球多家Balenciaga旗艦店也同步舉辦主題活動。包括限量塗裝 Lamborghini Revuelto超跑陳列、由藝術家Yngve Holen打造的車體解構裝置、結合 Lamborghini零件打造的Vesaro模擬駕駛器，以及搭載Apple Vision Pro的虛擬實境體驗裝置，讓你身歷其境地探索全新Lamborghini Temerario超跑。

目前全系列已於Balenciaga全球指定門店與官網正式開售，無論你是汽車迷還是時尚控，這次的聯名絕對值得親自體驗！

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