BALENCIAGA全新鞋款Zero曝光　薄薄EVA鞋底打造感受猶如赤腳狀態

日前Balenciaga發布了2025年早秋系列，這系列最特別之一就是視覺，以創意總監Demna用手機拍攝的一系列「內部使用」圖像的形式呈現，有點滿足現代社群一窺新消息方式。



另外模特兒腳上也十分讓人驚訝，那露出了四隻腳趾，以及一隻半遮掩的大姆指趾，有穿鞋但又好像沒穿鞋的樣子，原來是Balenciaga全新發佈的鞋款「Zero」，馬上引爆社群的討論。

Balenciaga “Zero” Barefoot Shoe（IG@demnagram）

僅用一片薄薄的EVA鞋底打造

Balenciaga這雙名為「Zero」的鞋款，鞋面幾乎沒有，完全沒有東西遮蓋住腳背，僅僅利用薄薄一片EVA鞋底支撐著腳跟，鞋床上的曲線，剛好勾勒出四個裸露的小腳趾形狀，而大拇趾則像指套一樣被半包裹住，確保鞋子不會脫落，是一款極​​其瘋狂的涼鞋。

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這樣貼近赤腳體驗的鞋款，基本上就以極簡一體式設計呈現，並提供多種顏色選擇，包括多樣化色調，無論貼合自己膚色或是搭配襪子，都能塑造特別的視覺效果，也顛覆了傳統對於「腳」這種功能性器官，甚至挑戰了社會規範和禁忌，與許多品牌不斷挑戰不同的足下美學樣貌。

Balenciaga “Zero” Barefoot Shoe

預計2025早秋發售



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