Levi’s®x Beyoncé推新REIIMAGINE三部曲！紅頭巾重塑牛仔女神形象

Levi's® 攜手Beyoncé打造的全新品牌形象企劃《REIMAGINE》三部曲，最新篇章《Refrigerator》不只是向1988年的經典廣告致敬，更是用一身牛仔與態度，告訴世界：「自信就是最好的穿搭！」



Levi's® x Beyoncé推出REIIMAGINE三部曲最終章！

Levi's®與Beyoncé攜手推出形象企劃《REIMAGINE》系列進入最高潮！繼《Launderette》與《Pool Hall》兩支廣告片勾起大家對Levi's®歷史的回憶後，最新一章《Refrigerator》直接把舞台搬到陽光灑落的美式公路餐館，在這個看似復古的場景中，用最現代的態度詮釋何謂「牛仔精神」。

Levi's® x Beyoncé推出REIIMAGINE三部曲最終章！（IG@levis）

本次影像再度由Beyoncé的老搭檔、格林美獎導演Melina Matsoukas執導，並找來Beyoncé最新專輯《Cowboy Carter》的合作夥伴Willie Jones客串出演，整個故事線就像走進女王的牛仔宇宙。畫面中，Beyoncé一身 Levi's®西部襯衫、501®經典牛仔短褲、白色背心加上紅色佩斯里頭巾，簡直帥到不行。她自信地穿越餐廳、舞池與人生，完美詮釋 Levi's® 一直以來所倡導的「穿出態度、活出自己」精神。

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Levi's®全球首席行銷長Kenny Mitchell更表示：「我們不只是在重塑歷史，而是在延續文化。」而這段充滿溫度與力量的廣告，也讓我們看見牛仔布料如何成為自我表達與文化傳承的媒介。

如果你曾經為《Launderette》那場洗衣店裡的性感掀褲驚呼、為《Pool Hall》的音樂氛圍著迷，那麼《Refrigerator》絕對會讓你重新愛上 Levi's®丹寧的魅力！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】