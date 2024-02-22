MSCHF新搞作！新手袋集Hermès、CELINE、Dior、Balenciaga於一身

向來不按牌理出牌的創意單位 MSCHF，繼先前推出原子小金鋼靴、小到必須用顯微鏡看的 LV 包後，最近又帶來全新力作，1 款融入「四大精品經典設計」的包款，而且居然真的有販售，果然一推出後，立馬在網路上掀起熱議！



MSCHF 推出融合 Balenciaga、CELINE、Dior、Hermès 設計手袋！

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最近 MSCHF 推出結合 Balenciaga、CELINE、Dior、Hermès 四大精品設計的皮革手袋，其名為「Global Supply Chain Telephone」，其顧名思義，就是由四個國家的皮革工廠組成跨國供應鏈製作而成的包款。首先，MSCHF 要求秘魯的皮革工廠「製作假的 Hermès Birkin 包款」後，再寄到葡萄牙的皮革工廠請他們加上「CELINE Luggage 的設計」後，再運往印度的皮革工廠再將包包加上「Dior Saddle 的元素」，最後再送到中國皮革工廠進行最後調整及加入 「Balenciaga Hourglass 的元素」，最終完成這款特殊的皮革手袋。

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MSCHF 表示之所以會只做這款包，主要想出在全球供應鏈中被忽略的隱藏勞動力，所以 MSCHF 也特別強調，並未干涉這四間工廠的設計和創意，僅提供大概的設計方向以及做最終的品管而已，所以他們也將此四個國家名稱印在包包上。

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據悉，此款包包售價 650 美元（約新港幣 5,085 ），共有黑、藍、粉、橘四種配色，已於美國時間 2 月 21 開賣，不知道大家會想入手嗎？如有興趣也可點此至官網了解一下。

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