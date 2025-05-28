Labubu x Kobe聯名計劃曝光？Vanessa曬毛絨公仔著黑曼巴標誌帽衫

近期，Pop Mart掀起的Labubu潮玩熱潮正流行，而最近又出現了一顆「毛絨炸彈」！



那隻身披NBA已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）專屬「黑曼巴標誌」連帽衫的限量版Labubu公仔。一經曝光，立刻在網路社群引發熱烈討論，話題度瞬間飆升。

凡妮莎（Vanessa Bryant）最近在在社群平台曬出一隻粉色Labubu，連帽衫上還印著「黑曼巴標誌」，瞬間點燃鞋迷社群的熱烈討論。（Vanessa Bryant）

Labubu x Kobe聯名計劃曝光？

過去一年，Labubu公仔以千變萬化的可愛造型和眾多名人的加持迅速走紅。由Pop Mart攜手藝術家Kasing Lung打造的Labubu系列更是在街頭掀起熱潮，單年成交額竟突破16 億美元，讓投資人無不為之側目。

按圖看不同造型的Labubu毛絨公仔！

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最讓人咋舌的，莫過於這隻看似樸素的毛絨公仔。凡妮莎（Vanessa Bryant）最近在在社群平台曬出一隻粉色Labubu，連帽衫上還印著「黑曼巴標誌」，瞬間點燃鞋迷社群的熱烈討論。雖然官方尚未正式宣布聯名計劃，但在今年，任何意想不到的跨界合作，都可能在眨眼間成真。

目前尚未公布這隻Kobe Labubu公仔的發售時間。如想要第一時間掌握最新動態，不妨持續留意官方公告了。

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