蔡依林都迷Pop Mart！IG大曬Crybaby人氣角色公仔讓人心疼又療癒

近年來，POP MART泡泡瑪特以盲盒公仔的創新販售模式和精緻做工圈粉無數，就連天后蔡依林也淪陷！



她在IG曬出與明星角色IP Crybaby哭娃同框的照片，頭戴粉色復古頭巾與珍珠項鍊，引來網友熱議！

蔡依林在IG曬出與明星角色IP Crybaby哭娃同框的照片（IG@jolin_cai）

泡泡瑪特是什麼？

POP MART泡泡瑪特於2010年在北京成立，創辦人王寧最初以潮流雜貨店起家，直到2015年代理日本人氣角色Sonny Angel，成功轉型為潮流IP公司。專注於療癒系玩偶和公仔的泡泡瑪特，2022年正式進軍台灣後，一系列盲盒產品掀起熱潮，成為年輕人爭相收藏的潮流話題！

泡泡瑪特著名IP

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Crybaby系列

Crybaby是由泰國藝術家Molly Yllom（本名Nisa Srikumdee）於2016年設計的療癒角色。原為婚禮顧問公司平面設計師的她，因泰國國殤活動暫停，重拾創作公仔的興趣，將剛去世愛犬的形象融入其中，打造出這款臉上掛著兩顆大淚珠，讓人心疼又療癒的公仔 Crybaby，成為POP MART的人氣IP！

Crybaby眼淚工廠大頭包哭哭蜜蜂

這款與蔡依林同框的Crybaby出自「Crybaby眼淚工廠系列」，以各種可愛造型示人，將日常中的多重情緒具象化，用淚水釋放壓力，展現勇敢表達情感的主題。以獨特的方式傳遞出療癒人心的感覺，難怪能成為POP MART的人氣之選！值得注意的是，在蔡依林的IG貼文中也引來不少網友留言，

「真的超可愛！」

「忍不住想要收藏一整套！」



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經由這次天后蔡依林的分享，也再度證明了POP MART泡泡瑪特的影響力，而POP MART也將持續吸引更多人加入收藏的行列！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】