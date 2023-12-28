Nike Kobe IV Protro籃球鞋登場　Gift of Mamba黑魂蛇鱗極霸氣！

今年在 Vanessa Bryant 與 Nike 重新達成協議的挹注下，Kobe 系列鞋款大量以 Protro 形式回歸，預計復刻的數量與種類不勝枚舉。而且據 Vanessa 所述，每次發售數量都會比過往還有增加許多，只為能讓曼巴迷們能夠至少擁有一雙偶像 Kobe Bryant 的簽名球鞋。而在 2023 年末聖誕大禮 Nike Kobe 6 Protro「Reverse Grinch」登場之後，今年年末還有一雙 Kobe 4 Protro「Gift of Mamba」發售。



Nike Kobe 4 Protro「Gift of Mamba」霸氣現身

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九月份終於露出神秘面紗的 Nike Kobe 4 Protro「Gift of Mamba」，整體鞋身都以霸氣十足的黑魂覆蓋，並於鞋面添加了蛇鱗元素，呼應 Kobe Bryant 如同曼巴蛇的殺手氣質，側邊簽名則輔以鮮明的黃色點綴，不只讓視覺更添亮點，也代表了湖人的代表配色，意義非凡。

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而本次配色似乎也蘊含獨特含義，「Gift of Mamba」彷彿就像在說是 Kobe 年末給大家的禮物，也難怪在四代的鞋身上充斥著六代招牌的蛇鱗細節，令人聯想到過去洛杉磯湖人隊為 Kobe 推出的紀念球衣，搭成一套肯定帥度爆表。

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Nike Kobe 4 Protro「Gift of Mamba」於 2023 年 12 月 27 日正式發佈，售價為 HK$ 1399。

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