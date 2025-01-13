Nike推出全新Kobe鞋款和服飾　傳奇曼巴精神結合農曆蛇年文化象徵

為了驅動對偉大的不懈追求，並且緬懷對Kobe Bryant的記憶，Nike設計師們秉承自己的曼巴精神，專注打造每一款以Kobe Bryant命名的產品中的每一處細節，藉此提升比賽，並用曼巴精神連結運動員們，幫助他們實現更多遠大的目標。



這種對完美的執著追求展現在Nike全新「曼巴之年」系列的Kobe Bryant服飾及鞋款中，該系列將傳奇的曼巴精神與2025農曆蛇年的豐富文化象徵相結合。

Kobe Bryant鞋類產品線經理Bronson Yim說道：「該系列是『曼巴之年』的序曲，而對我們的年輕運動員們來說，則能更加深入了解曼巴精神以及Kobe Bryant在比賽中展現出的堅韌精神。」

「曼巴之年」系列的核心產品是紫色和紅色兩款Kobe 5 Protro。兩款均在以輕盈表現和出眾場地感而聞名的指標性外觀基礎上，配置前掌Zoom Air氣墊和Cushlon中足泡棉。

Kobe 5 Protro “Year of Mamba”（Nike圖片）

經典Kobe Bryant夾克外套是服飾系列中的主打產品，採用緞面材質以及提供舒適保暖的壓紋內襯。夾克背後的刺繡圖案是纏繞著五枚冠軍戒指的蛇，呼應Kobe Bryant的曼巴精神，致敬Kobe Bryant的五屆總冠軍和為此付出的努力。類似元素貫穿於T-Shirt、運動上衣、長褲等該系列的其他產品。

夾克背後的刺繡圖案是纏繞著五枚冠軍戒指的蛇，呼應Kobe Bryant的曼巴精神，致敬Kobe Bryant的五屆總冠軍和為此付出的努力。（Nike圖片）

「我們知道運動員們受到曼巴精神的啟迪與薰陶，因此我們結合Kobe Bryant運動時的日常服飾，注入本次的系列中，將曼巴精神延伸至日常生活中。」Kobe Bryant服飾總監 Treniere Moser說道。「曼巴精神不會因為你離開運動場而停止，該系列旨在彰顯運動和生活中的堅韌精神——幫助運動員們在『曼巴之年』實現他們的夢想。」

除了曼巴之年服飾之外，今年冬季還將有不同於以往的全新服飾系列，該系列的靈感源自Kobe Bryant對比賽中各方面精益求精的精神。

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為了更進一步紀念Kobe Bryant的傳奇，並且挑戰年輕一代秉持曼巴精神， Nike推出Kobe 9 Elite High Protro 「Masterpiece」以及 Kobe 6 Protro 「Sail」—— 這兩雙經典鞋款經過煥新設計，契合當今潮流。

首次發表的十年之後，Kobe 9 High Protro迎來革新升級，搭載現代React泡棉中底以及全新外底抓地紋路，同時保留了運動員們熟知和喜愛的Flyknit鞋面。與此同時，Kobe 6 Protro透過兩種全新的設計方式延續鞋款特點：一種是以星星綴飾的鞋面致敬Kobe Bryant和由其名字命名的NBA全明星獎盃，另一種則呈現出曼巴蛇蛻皮的效果。

Kobe 5 Protro「曼巴之年」鞋款和服飾於1月9日起透過Nike.com以及Nike指定零售店點發售。Kobe 9 Elite High Protro 「Masterpiece」和對應服飾系列將於2月8日起發售。Kobe 6 Protro 「Sail」將於2月13日起發售。

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