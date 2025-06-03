波鞋積木玩得又睇得呃Like必買！LEGO x Nike聯名系列公開

深受全球大小朋友喜愛的積木品牌LEGO，去年與Nike正式宣佈展開聯名計劃，並於今年三月釋出首波合作消息。儘管當時尚未公開實體商品樣貌，但以童趣視角出發、融合積木元素的設計概念，已讓眾多粉絲引頸期盼。



隨著首發鞋款Nike Air Max Dn揭開神秘面紗，LEGO x Nike聯名系列終於全面亮相。其中最吸睛的莫過於以1,180片樂高積木打造的Dunk模型，以及同步推出、玩味十足的Nike Dunk Low鞋款，完整詮釋積木與球鞋文化的創意結合。

最新公開的LEGO x Nike聯名系列中，終於迎來粉絲最期待的積木模型。這款藍白 Dunk樂高由1,180片積木組成。（Nike）

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在最新公開的LEGO x Nike聯名系列中，終於迎來粉絲最期待的積木模型。這款藍白 Dunk樂高由1,180片積木組成，除了一旁附有鞋名的標語之外，還附有籃球以及名為 B'Ball Head的Nike人偶點綴，其中鞋款內部還配有收納夾層，提供可更換的鞋帶顏色與人偶空間。目前此款Dunk 樂高已於官網正式開放預購，將於7月1日正式上市，售價為 $99.99美元。

除了必定要有的積木模型以外，還有兩款注入樂高元素的鞋款。LEGO x Nike Air Max Dn “Tour Yellow”以經典黃色積木為視覺靈感，整雙鞋身鋪陳鮮明亮眼的黃色，並在鞋面加入仿積木顆粒的立體紋理，細節感十足；另一款Nike Dunk則以全白為主軸，輔以黑色線條，營造漫畫般的立體視覺，兩款鞋都在鞋舌印有LEGO Logo，展現聯名身份。

LEGO x Nike Air Max Dn “Tour Yellow”以經典黃色積木為視覺靈感，整雙鞋身鋪陳鮮明亮眼的黃色，並在鞋面加入仿積木顆粒的立體紋理，細節感十足。（Nike）

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LEGO x Nike Air Max Dn “Tour Yellow”將於8月1日正式發售，而LEGO x Nike Dunk Low則是9月1日上市。

LEGO x Nike Dunk Low

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