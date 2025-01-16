Nike Sample版本fragment x Air Jordan 3曝光！比市售款更好？

也許「潮流教父」藤原浩的創作方式經常被人調侃不夠誠意，但不可否認的是，至今由「閃電」認證的任何單品依舊是被追捧的目標。



比如以下這雙Sample版本的fragment design x Air Jordan 3聯名鞋款，就被球鞋愛好者們瘋狂叫好。

fragment design x Air Jordan 3（IG@fkzsnkrs）

Sample版本fragment design x Air Jordan 3聯名鞋款公開

據了解由球報帳號@fkzsnkrs曝光的這款fragment design x Air Jordan 3，為2020年尚未發布的Sample版本。

與彼時的市售版本差異僅在後跟「閃電」還原成熟悉的Nike Air Logo以及色彩上的對換，其餘設計並無有所太大的區別。不過由於採用黑底更顯高級韻味，不少球迷鞋好者亦認為此款從外觀來看更勝一籌。

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距離雙方合作fragment design x Air Jordan 3已過數年，Jordan Brand想必不會公開發售其Sample版本，不過各位仍可以期待Air Jordan 1的40週年，藤原浩會拿出什麼燙手貨？各位請務必留意我們後續追蹤。

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】