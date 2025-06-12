鞋舌變乒乓球網！Little Tokyo Table Tennis x ASICS新聯名系列

Little Tokyo Table Tennis小東京桌球（LTTT）近期與ASICS正式展開合作帶來全新聯名系列，以GEL-NIMBUS 10.1鞋款為主題，將桌球的元素融入在設計之中，同時包括服飾、帽款等單品。



目前官方也正式公佈了Little Tokyo Table Tennis x ASICS發售情報。

Little Tokyo Table Tennis x ASICS（IG@littletokyotabletennis）

Little Tokyo Table Tennis x ASICS全新聯名正式發佈！

相信近年在關注潮流圈的朋友，應該都對Little Tokyo Table Tennis小東京桌球（LTTT）這個品牌並不陌生，由一位熱愛乒乓球的日裔美國人Jiro Maestu創立，起初原先只是因為在疫情期間無法外出運動的情況下，他叫上了幾名朋友在自家後院打乒乓球，後續成立了俱樂部、甚至舉辦比賽，並開始推出鴨舌帽、手袋、頭巾等各項周邊服飾單品，沒想到後續逐漸火紅起來，在潮流圈打開一定的知名度。

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此回LTTT x ASICS聯名系列將復古及乒乓球元素融入在設計之中，以黑黃配色呈現的 GEL-Nimbus 10.1作為聯名主軸，在鞋舌特別置入乒乓球網及金屬掛飾的元素，並放上 LTTT字樣彰顯聯名身份；在服飾配件方面則包括帽款、上衣、汗腕帶以及長褲，風格充滿復古運動感，完美詮釋LTTT的獨到美學。

根據官方情報透露，LTTT x ASICS全新聯名系列已於6月7日正式登陸Little Tokyo Table Tennis官網發售，有興趣的讀者不妨多加留意。

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