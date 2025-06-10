G-Dragon Jennie Rosé等韓星加持 Stanley保溫杯爆紅的秘密

G-Dragon權志龍演唱會確定加場，展現他穩坐K-POP頂流的超強人氣！近期他不只帶火「消腫神器」按摩拖鞋，就連愛用的水杯也在社群掀起熱潮。



這款保溫杯不僅是GD的愛用款，還是Jennie、Rosé的同款，就連歐美各路名人也都在用，本篇就要帶大家來看看這款 Stanley 水杯究竟有什麼魔力！

GD愛用保溫杯來自美國品牌「Stanley」。（IG@8lo8lo8lowme）

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GD愛用同款保溫杯，連Jennie、Rosé都在用！

眼尖的粉絲或許早已發現，GD私下愛用的那款印有小雛菊的保溫杯，其實出自美國百年品牌Stanley 的「冒險系列吸管隨手杯」，GD私下不管是拍攝廣告、演唱會排練、休息時都經常著這款保溫杯，除了GD之外，Jennie、Rosé、濱崎步都曾在社群、活動或 Vlog 中被拍到使用Stanley，連天王劉德華在個人演唱會時也帶著桃紅色Stanley保溫杯！

GD大多時候都攜帶著 Stanley 保溫水杯。（IG@8lo8lo8lowme）

迅速竄紅成為各路名人的最愛，Stanley水杯在紅甚麼？

創立於1913年的美國經典保溫品牌 Stanley，由創辦人William Stanley Jr.發明了史上第一個不鏽鋼真空保溫瓶，不僅具備優異的保溫性能，更因其堅固耐用，在二次世界大戰期間成為美軍的標準配備。

Stanley持續推出各式適合旅行與戶外活動的保溫產品，成為戶外族群心中的長青品牌。（IG@stanley_brand）

隨著時代演進，Stanley持續推出各式適合旅行與戶外活動的保溫產品，成為戶外族群心中的長青品牌。近年來，Stanley再次翻紅，靠的是在北美掀起搶購熱潮的Quencher系列。這款水壺專為女性與年輕世代打造，擁有超大容量、好握手柄與實用吸管設計，搭配多達數十種繽紛色系，不僅打破過去「只屬於戶外人」的印象，更成功擄獲Z世代與女性消費者的心，搖身一變成為時尚潮流象徵，在社群平台與實體通路雙雙創下驚人銷售佳績！

Stanley水杯因為時髦的外觀，還有強大的保溫功能以及附有握把、吸管的設計，不只好用更讓喝水變成一件很「潮」的事情，喜歡喝水的你不妨也入手一個！

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