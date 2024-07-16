ASICS Celebration of Sport巴黎主題系列登場！全民為運動喝采

ASICS以最佳裝備與選手並肩作戰，推出Celebration of Sport巴黎主題系列，號召全民一起為運動喝采，感受運動帶來的正能量！



此系列涵蓋跑步、球類運動與運動休閒三大類產品，全系列共25雙鞋款。包含ASICS支援多元面向的跑步鞋家族，如支撐穩定性型跑鞋GEL-KAYANO 31 PARIS、超彈力跑鞋SUPERBLAST 2 PARIS、與競速碳板跑鞋METAPSEED PARIS等，豐富鞋款能夠滿足不同風格跑者的需求；田徑、排球、網球、籃球、室內運動等多領域專業運動項目、及經典潮流鞋款GT-2160 PARIS ，全系列於7月5日於ASICS專門店及ASICS HK網上商店開始發售。

Celebration of Sport巴黎主題系列燃起運動熱情（@ASICS）

Celebration of Sport巴黎主題系列

以激勵人心的陽光為設計靈感，明亮的黃色象徵充滿希望的陽光，而橙色、紅色則代表傳遞運動精神的火炬。ASICS透過長期與運動員的合作，以最能激發選手鬥志的橘紅色及象徵勝利的黃色搭配設計，誕生Celebration of Sport巴黎主題系列。不僅以專業運動科技賦予選手突破自我的動力，更燃起對運動的無限熱愛。此外，全系列鞋舌上的特殊字樣靈感源自巴黎地鐵使用的「新藝術（Art Nouveau）」字型，突顯巴黎的藝術風情與文化底蘊。

TEAM ASICS選手詮釋Celebration of Sport系列

TEAM ASICS台灣四百公尺跨欄選手彭名揚將穿著Celebration of Sport主題配色田徑釘鞋SONICSPRINT ELITE 3 PARIS參加今夏於巴黎舉辦的國際賽事。以優異速度為強項的彭名揚，田徑釘鞋的推進力及輕量性是決定關鍵勝負的重要角色，他表示SONICESPRINT ELITE 3 PARIS擁有優異的抓地及高效回彈，有助於短距離衝刺時釋放爆發力，是讓自己突破並奪牌的最佳戰靴。

TEAM ASICS台灣四百公尺跨欄選手彭名揚將穿著Celebration of Sport主題配色田徑釘鞋SONICSPRINT ELITE 3 PARIS參加今夏於巴黎舉辦的國際賽事。（@ASICS）

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而在日常訓練中，彭名揚也分享GEL-KAYANO 31 PARIS跑鞋是陪伴他練習的好夥伴！ GEL-KAYANO 31 PARIS良好的支撐性能讓他在高強度訓練中保持腳步的穩定、讓步伐的轉換更加順暢，是他長距離訓練的首選；而透氣性更讓他驚艷，能夠減緩夏季訓練常伴隨的悶熱感，讓訓練的過程更加舒適。

Celebration of Sport巴黎主題系列同步推出多款球類運動鞋款，包含排球、網球、籃球與室內運動等。其中專為排球攻擊手設計的METARISE 2 PARIS更迎來迭代升級，全新中底結合FLYTE FOAM 與 FF BLAST+ ECO科技中底，提供更強彈跳力與緩衝性；搭載 RISTRUSS中足穩定片，能夠減少扭轉、使起跳更有力；中足放入碳板的設計則能更均勻的分散壓力，產生更大垂直推進力，搭配高弧度鞋頭提高向前滾動速度、讓起跳腳部更加順暢，助選手跳得更高、發揮出色運動表現。

穿著METARISE挑戰日本職業聯賽多年的TEAM ASICS台灣排球選手張育陞表示：「ASICS排球鞋款不斷進化，非常期待METARISE 2 PARIS帶來的突破性表現，相信它的爆發推進能幫助我有更佳的攻擊跳躍能力。」

陪伴TEAM ASICS台灣網球選手許育修征戰多項國際賽事的GEL-RESOLUTION 9 PARIS 、以及TEAM ASICS台灣籃球選手盧峻翔著用戰靴UNPRE ARS LOW 2 PARIS也以Celebration of Sport巴黎主題配色亮相。

許育修表示自己屬於底線型選手，以多向來回移動為主要打法，GEL-RESOLUTION 9 PARIS網球鞋的步伐穩定感，中底支撐科技也提供足部內外360度全方位保護，讓他在場上更有自信地移動。而率先穿著UNPRE ARS LOW 2 PARIS籃球鞋款的盧峻翔也分享：「UNPRE ARS LOW 2為本季比賽中最常穿的鞋款，這雙鞋能夠穩穩承托橫向位移的衝擊，在變速切入和大幅度側向移動時維持高水準穩定性，於高張力的比賽中讓我更加安心。」

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跑鞋SUPERBLAST 2 PARIS與MAGIC SPEED 4升級上市

ASICS超彈力跑鞋旗艦之作SUPERBLAST 2 PARIS以及競速跑鞋MAGIC SPEED 4同步升級上市，最新跑鞋科技助各路跑者在全球運動浪潮中盡情奔跑！最新SUPERBLAST 2 PARIS搭載ASICS最輕量、最回彈的FF TURBO+與FF BLAST+ECO雙層科技中底，提供較前一代更柔軟且緩震的舒適腳感，而令人驚豔的輕盈回彈更絲毫不減，能助跑者跑得緩震舒適、享受彈力樂趣。

MAGIC SPEED競速跑鞋系列一向是菁英跑者愛用訓練鞋款，以相較於一般鞋款更強的推進感著稱。新一代MAGIC SPEED 4採用雙層加厚FF BLAST+ 科技中底，結合前掌內嵌的 FF BLAST TURBO彈力材質，打造更具回彈性的腳感；經過全面優化的全腳掌碳板則進一步提供更穩定的推進動能，不論是日常訓練或競賽，皆能幫助跑者啟動加速能量，往目標邁進。

將運動精神融入日常生活 潮流鞋款GT-2160 PARIS同步登場

除了專業運動鞋，人氣復古跑鞋GT-2160也推出GT-2160 PARIS配色，帶有千禧風格的流線感復古美學，融入Celebration of Sport巴黎主題代表的黃色與橙色線條，中底的GEL亞瑟膠也換上象徵希望的黃色，為復古時尚注入鮮明活力。

將運動精神融入日常生活，潮流鞋款GT-2160 PARIS同步登場（@ASICS）

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