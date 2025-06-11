極簡美學之王JJJJound x ASICS GEL-Kayano 14 人氣聯名再推新色

以極簡美學聞名，並持續展開多項聯名計劃的JJJJound，今年再度攜手長期合作夥伴ASICS，推出全新聯名鞋款。



本次選用雙方屢創話題的熱門鞋型GEL-KAYANO 14，在主理人Justin R. Saunders先前曝光的水藍配色後，近日又再度解鎖另一全新配色，並同步釋出發售資訊，引發鞋迷高度關注。

JJJJound x ASICS GEL-Kayano 14（IG@jjjjound）

JJJJound x ASICS GEL-Kayano 14延續一貫的金屬色系，分為水藍以及黃色兩種版本。兩雙鞋都以純白網布搭配金屬線條，展現 Kayano 14招牌的設計語言，後跟亞瑟膠運用對應色系，側邊、鞋墊則印上JJJJound字樣，展現聯名身份。

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據悉JJJJound x ASICS GEL-KAYANO 14將於美國時間6月12日在JJJJound.com和指定零售商正式發售。

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