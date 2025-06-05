Oakley X Brain Dead推新Flesh Warp鞋款！系列配色發售時間公開

近年來，Oakley在時尚圈悄然翻紅，成為不少潮流愛好者眼中的稀有逸品。近日，品牌正式釋出一雙融合前衛外型與堅實結構的全能鞋款「Oakley Factory Team Flesh Warp」，以此致敬千禧年代的經典機能語彙，重新掀起一波復古機能風潮。



Oakley攜手Brain Dead推出全新Flesh Warp鞋款！

早在2000年代初期，Oakley就已悄悄推出不少前衛設計，其前瞻性的鞋履輪廓與機能結構，遠超當時市場主流，甚至放在今日依然稱得上領先一步。

Oakley攜手Brain Dead推出全新Flesh Warp鞋款！（IG@factoryteamproject）

自2022年與Brain Dead攜手成立Oakley Factory Team以來，品牌不斷挖掘過往設計資產並以當代視角重新詮釋。此次釋出的Oakley Factory Team Flesh Warp，正是取材自早期限量生產的Flesh鞋款，透過現代機能美學進行重構升級。鞋款延續Oakley招牌的軍工級大底結構，並融入Factory Team系列一貫的高質感異材質配置，在功能性與造型感之間拿捏出精準的平衡。

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每雙Oakley Factory Team Flesh Warp鞋款，皆以異材質拼接為核心設計理念。Flesh Warp更進一步將柔軟皮革與彈性襪套式鞋面融合，鞋型靈感則源自室內足球鞋的修長輪廓與貼合性，透過非對稱鞋帶系統完成標誌性的「Warp」鞋面視覺張力。延續Oakley 經典DNA，「瓶蓋式」縫線設計清晰可見，低調卻具有強烈識別度。

本次全新推出的Oakley Factory Team Flesh Warp系列於6月3日率先於歐美地區登場，有興趣的讀者不妨密切關注官方平台，掌握第一手上市資訊。

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