令你變身職場焦點！泰國品牌TIE A KNOT動物造型領呔創意爆燈

還在戴一條無聊到想打哈欠的領帶？泰國新銳設計品牌TIE A KNOT決定正式向無趣的辦公風氣宣戰！



靈感取自五彩斑斕的魚類與動物，他們不只讓領帶變成行走的水族箱，還成功把「正裝配件」玩出了潮流新高度。一條領帶，搞不好比你整套西裝還吸睛！

TIE A KNOT 生物造型「領帶」創意爆表！（IG@tie.a_knot）

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TIE A KNOT生物造型「領帶」創意爆表！

TIE A KNOT創立於2025年曼谷，品牌名字直譯為「打個結」。他們打破傳統辦公室一板一眼的穿搭框架，把原本無趣的正裝變得既搞怪又充滿幽默感，讓你每次看到有人打上這條領帶，都會忍不住想拿出手機拍照上傳IG！

鯊魚、鰻魚、熱帶魚、猴子、變色龍，甚至是表情誇張的小動物，TIE A KNOT把這些活靈活現的圖騰全都變成了領帶上的主角，一條條都風格十足、玩味滿點，別以為這類設計只能在派對上出現，其實它們反而特別適合為正裝穿搭注入個性靈魂。只要搭配一件素色襯衫，就能在一身正式打扮中添上一抹幽默與趣味，瞬間從會議室的低氣壓中跳脫出來，看起來就像個隨時能上脫口騷分享創意人生的潮流總監。

想知道這種浮誇又吸睛的領帶該怎麼穿才不會太over？關鍵就在於「讓領帶成為整體造型的主角！」以紅色魚款為例，建議剛開始可以從低彩度的素色襯衫或是淺藍色條紋襯衫開始下手，搭配俐落的黑色西裝褲，讓整體色調簡潔乾淨，才能讓領帶的亮眼設計成功跳出來。如果想再進階一點，不妨試試搭配深藍、墨綠等暗色系單品，玩一點撞色但不搶戲的穿搭風格，既能展現個性，又保有時尚氛圍！

各種魚款穿搭參考

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如果你也受夠了早九晚五的制服感，那就讓TIE A KNOT幫你找回穿搭的樂趣！別再讓你的領帶只為了合群存在，從今天開始，打上TIE A KNOT，讓每一次出席的場合都成為話題中心吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】