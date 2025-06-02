Kith x New Balance 993全新聯名公開！注入滿滿NBA紐約人元素

美國時尚街頭品牌Kith在今年5月16日迎來歷史性一刻，位於曼哈頓的旗艦店正式重新開幕。



不僅獨家推出Kith x New Balance ABZORB 2010聯名鞋款，主理人Ronnie Fieg更親自進一步曝光與New Balance 993的全新聯名系列，目前已率先揭曉了兩款配色。

按圖看Kith曼哈頓旗艦店開幕現況、旗艦店裝潢設計！

+ 15

Kith x New Balance 993全新聯名率先公開，滿滿NBA紐約人元素注入！

Ronnie Fieg先是在Kith曼哈頓旗艦店開幕當天，於個人IG曝光Kith x New Balance 993的全新聯名，可以看到整雙鞋款似乎以NBA球隊紐約人作為主題，在黑色基底上注入紐約人標誌性的深藍以及橘色調，鞋跟帶有Kith標誌彰顯聯名身份。

Ronnie Fieg先是在Kith曼哈頓旗艦店開幕當天，於個人IG曝光Kith x New Balance 993的全新聯名。（IG@ronniefieg）

日前Ronnie Fieg隨即再度曝光此聯名的第二款配色，與先前的深色版本設計相似，不過整體主色調透過灰白和銀色呈現，搭配藍色網布以及橘色「N」標誌，同樣將Kith品牌美學與紐約人元素完美結合。

日前Ronnie Fieg隨即再度曝光此聯名的第二款配色，與先前的深色版本設計相似，不過整體主色調透過灰白和銀色呈現。（IG＠ronniefieg）

目前關於Kith x New Balance 993的全新聯名系列官方尚未釋出發售資訊，有興趣的讀者不妨持續留意我們帶來的後續追蹤報導。

延伸閲讀：

atmos x New Balance 1000 "Bāṇdhnū" 聯名鞋款發售情報公開！變形蟲花紋注入帥翻！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】