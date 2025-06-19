被譽為「韓國版Chrome Hearts」的品牌！Thug Club推2026春夏系列

在前主理人Thug Min因爭議事件辭退後，THUG CLUB由共同創辦人KwonJiyool獨自接掌設計大旗。2026春夏系列「K-Dark Nostalgia」不僅是他首次以個人視角推出完整系列作品，更像是一封寫給自己青春記憶的情書。



少了過去濃厚的機能與騷動感，這季的服裝透露出更多屬於Kwon的真實與情感，彷彿帶領品牌走入另一種成熟又私密的風格領域。

2026春夏系列「K-Dark Nostalgia」（IG@thug_club）

Thug Club推出全新2026春夏系列！

Kwon從小對男裝有著異於常人的熱情，甚至從學生時期起就一頭栽進了時尚的世界，不是為了跟風，而是為了追尋那份屬於自己、純粹又熱血的風格認同。他特別鍾愛2000年代初的歐洲與日本男裝風格，那時候沒有Instagram、沒有即時爆款，每一次打開電腦搜尋 runway照片，都是一場孤獨但美妙的時尚冒險。

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這種精神也體現在本季「K-Dark Nostalgia」系列當中。Kwon從男裝歷史中汲取靈感，透過低腰褲、復古軍裝輪廓、寬大皮外套等元素，結合街頭語彙重新詮釋過往經典。他用服裝講述記憶，也重新建構了那個「等待時尚、渴望資訊」的時代氛圍。相較於過去THUG CLUB較為強烈的騷動能量，這一季則更內斂、真誠且極具個人色彩！

「K-Dark Nostalgia」不僅是Kwon的個人創作告白，更代表著THUG CLUB在風暴過後的一次重生。面對過去爭議與品牌定位的變化，他沒有選擇大張旗鼓，而是靜靜地用作品說故事。當時尚回歸記憶與情感本質，也讓人們再次想起：真正打動人心的風格，永遠都來自於內心的真實與執著。

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