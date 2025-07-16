PUMA x《魷魚遊戲》全新聯名系列登場！穿上456號參加玩命遊戲

Netflix史上最受歡迎的影集《SQUID GAME 魷魚遊戲》震撼迎來第三季最終章，故事再次以人性作為試煉，推向最終回合的殘酷挑戰。PUMA再度攜手SQUID GAME魷魚遊戲，於7月10號（四）推出全新聯名系列，邀請你重新投入更加致命、更加絕望的遊戲之中。



沉浸在死亡深谷跳繩、廝殺捉迷藏與空中魷魚遊戲等殘酷挑戰之中，感受未知與危險瞬間襲來的緊張氛圍，每件單品都暗藏滿滿的細節彩蛋，讓玩家彷彿走入影集中，完美刺激你的渴望，成為魷魚遊戲的參與者。

PUMA再度攜手SQUID GAME魷魚遊戲，於7月10號（四）推出全新聯名系列。（IG@puma_kr）

本季PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列以人性最終章為核心靈感，將第三季的遊戲元素巧妙融入設計細節，推出兩款極具劇情張力的聯名鞋款與多款服飾配件。Easy Rider SQUID GAME靈感來自致命的「死亡深谷跳繩」挑戰，鞋帶以跳繩為概念設計，每一次躍起都可能是生死交關，沉浸式成為遊戲參與者；鞋側掛上哲秀娃娃吊飾，時刻監視著玩家的每個選擇，復古鞋型後跟壓印上英熙、哲秀的頭像，你是否能成為活到最後的玩家？Palermo SQUID GAME 則取材自緊張刺激的「廝殺捉迷藏」遊戲，鞋側鑰匙吊飾代表找到出口的渺茫希望，鞋墊上低調隱藏的刀子圖騰提醒玩家，每一步都潛藏危險與背叛。

服飾系列同樣亮點十足，特別推出魷魚遊戲足球風印花短袖Polo衫，正面運動剪裁散發街頭態度，背面印上經典「456」背號，向主角致敬，也象徵對人性的信念是遊戲中的最後一道防線，最後也推出多款短袖Tee恤搭配漁夫帽與配件等，滿滿彩蛋帶領你一起走進《魷魚遊戲》的人性世界。

你還相信人性嗎？PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列於7月10號（四）全球同步上市，PUMA邀請所有劇迷走入《魷魚遊戲》世界，一起揭曉隱藏的故事。

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